美防長：正式終止與哈佛大學多項合作 校方斥非法報復

美國國防部長赫格塞思周五（6日）宣布，國防部正式終止與哈佛大學的合作關係，涉及所有軍事訓練、獎學金和證書課程。這標誌著特朗普政府與哈佛長期對峙的最新事態發展，特朗普政府去年已經以哈佛等高校未能妥善處理校園「反猶太主義」為由，凍結了數十億美元聯邦撥款。哈佛認為，校方正面臨非法報復。

赫格塞思周五發聲明，指哈佛「已無法滿足戰爭部或軍方的需求」。他說：「長期以來，本部門派遣最優秀的軍官到哈佛，希望大學能更好地理解並欣賞我們的戰士階層。相反地，太多軍官回來時看起來太像哈佛——腦袋裡充滿全球主義和激進意識形態，這未能提升我們的戰鬥隊伍。」

五角大樓宣布與哈佛切斷所有軍事訓練、獎學金和證書課程的合作。美聯社

赫格塞思宣布切斷五角大樓與哈佛的合作關係。美聯社

美國國防部長赫格塞思宣布，國防部正式終止與哈佛大學的合作關係，涉及所有軍事訓練。美聯社

特朗普政府與哈佛長期對峙。美聯社

不滿哈佛「覺醒」文化

在X的另一篇貼文中，赫格塞斯寫道：「哈佛是覺醒的，但戰爭部不是。」

聲明指出，從2026至27學年起，五角大樓將停止研究所級的專業軍事教育、獎學金和證書課程。目前在哈佛上課的人員將能完成這些課程。

赫格塞思表示，未來幾周其他長春藤盟校的類似課程也將被評估。

赫格塞思象徵式退回畢業證書

赫格塞思取得哈佛碩士學位，但在2022年霍士新聞的一個節目中象徵性地歸還了他的畢業證書。

赫格塞思辦公室經營的五角大樓社交媒體帳號重新發放一段影片，當時他是霍士新聞評論員，他將畢業證書歸還，並用記號筆在上面寫下「退回寄件人」。

軍方為軍官提供多種機會，讓他們在軍方經營的戰爭學院以及像哈佛這樣的民間機構接受研究所教育。

大致而言，雖然就讀名校對軍人軍旅生涯的直接利益不如平民學校，但這些機會有助於讓退伍後的士兵成為更具吸引力的員工。

指哈佛容忍反猶太偏見

哈佛長期以來一直是特朗普政府推動全國最負盛名大學服從的首要目標，政府官員削減了哈佛數十億美元的聯邦研究經費，並試圖阻止其招收外國學生，因為該校去年4月拒絕了一系列政府要求。

白宮表示，這是懲罰哈佛，因為哈佛容忍校園內的反猶太偏見。哈佛校方則認為，他們正面臨非法報復，因為哈佛未能採納政府的意識形態觀點。特朗普政府曾對哈佛提出兩宗訴訟。但聯邦法官在兩宗案件中均裁定支持哈佛，特朗普政府正在上訴。