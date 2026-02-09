泰國大選｜阿努廷宣布勝選 國會議席翻倍 泰自豪黨將繼續執政

泰國總理阿努廷所屬的泰自豪黨在大選中獲近200個議席，較3年前的71席翻了近3倍，成為國會第一大黨，意味他將繼續執政。選前在民調中領先的在野人民黨，則承認未能成為最大黨。阿努廷已宣布勝選，表示今次勝利屬於人民，將致力於國家穩定發展並解決泰國民眾的問題。分析指出，泰自豪黨能夠成為最大黨，歸功於深耕地方邊境衝突激起的民族主義。

根據94%點票結果，挾著執政優勢的泰自豪黨，以極大優勢持續領先，在眾議院500個席位中，至少取得192席，可望成為第一大黨。人民黨屈居第二，取得約117個席位，為泰黨有大約74席。因未單獨過半，泰自豪黨未來要與其他政黨合組聯合政府。

外界料與為泰黨結盟組閣

針對外界關注將與哪些政黨合作組成聯合政府，阿努廷則回答說，泰自豪黨將先等正式選舉結果出爐後，再邀請其他政黨加入聯合政府。一般預料，為泰黨是阿努廷最可能的合作夥伴。

事緣兩黨原本就是盟友，直到泰自豪黨因不滿時任總理、塔克辛之女佩通坦處理泰柬邊境問題的方式，而退出執政聯盟。佩通坦當時在一通外洩的電話中，被發現稱呼柬埔寨強人洪森為「叔叔」，並將泰軍指揮官稱為「對手」，引發國內嘩然。

他信或因政治協議提早獲釋

至於目前因貪污罪正在服刑的前總理他信，許多觀察家預測，隨著新的政治協議達成，他可能會比預定時間更早獲釋。

多家媒體分析，今次大選是在泰柬邊境衝突的背景下舉行，很大程度上顯現出泰自豪黨的民族主義色彩。阿努廷在競選過程也多次強調泰柬邊境衝突中，須將泰國利益擺在最前面，這股民族主義情緒，大幅增加泰自豪黨的聲勢。

分析：民族主義是致勝關鍵

在選後的記者會上，被媒體問及民族主義成勝選關鍵時，阿努廷回答說：「民族主義深植於泰自豪黨每位成員心中，我們的人民給予我們超出預期的回報。」

59歲的阿努廷去年9月獲得人民黨的支持而出任總理，他在12月中解散國會後，現正領導看守政府。

出身政商世家、從政經驗豐富的阿努廷，大學畢業後曾接手家族企業，1996年投身政壇，之後加入前總理他信創立的泰愛泰黨，並先後擔任他信政府的公共衛生部及商務部副部長。

曾被判禁參政5年 2012年重返政壇

2007年泰愛泰黨遭法院解散，阿努廷也被判5年禁參政。他2012年重返政壇，成為泰自豪黨黨魁。

泰自豪黨長期依賴跨黨聯盟支持，顯示其政治穩定性不足，甚至有「政治變色龍」稱號。

政治手腕靈活

外界分析，阿努廷政治手腕靈活，不僅借助黨創辦人尼溫的人脈鞏固地方基礎，也透過與保守菁英建立關係，讓泰自豪黨幾乎在歷屆內閣都有一席之地。

今次大選大勝，也顯現泰自豪黨過去幾年深耕地方、鞏固地方基礎已有所成效。

泰國大選點票工作仍在進行，官方計票結果最遲須在4月9日前公布。



