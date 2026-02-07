美連鎖餐廳驚傳恐怖自殺案  廚師赤裸頭插油炸鍋身亡

美國賓夕法尼亞州一間連鎖餐廳Olive Garden發生駭人聽聞的自殺慘劇。一名廚師於上周五下午在餐廳廚房內，突然脫光全身衣物，隨後竟當眾將頭部插進裝滿滾油的深炸鍋中。儘管多名同事及顧客曾上前阻止，惟最終未能挽救其性命。警方初步調查指事件涉及自殺，案件詳情仍在調查中。

廚房驚傳慘叫 報案音檔曝恐怖一幕

事發於威廉斯波特（Williamsport）的Olive Garden分店。據傳媒引述911報案中心的音檔顯示，當日下午4時許，警方接獲緊急求助，調度員在通訊中語氣嚴峻地向警員表示：「Olive Garden有燒傷者，細節不明，現場傳來大量尖叫聲。」隨後另一則通訊更揭露了案情的恐怖情景：「一名男性受害者頭部向下插進了炸爐中。」

據了解，該名身分未明的男子在投進滾油前，曾於廚房內自行脫去衣物。現場多名員工及至少一名顧客見狀，隨即奮不顧身衝前企圖阻止男子自殘。混亂中，一名女性員工受輕傷，需送院治理。然而，該名廚師傷勢極為嚴重，送院後證實不治。

賓夕法尼亞州警方發言人隨後證實，事件屬「自殺企圖」，但出於對死者及其家人的尊重，拒絕透露更多個人資料。受事件影響，該餐廳一度關閉數日，目前已重新營業。Olive Garden母公司及相關部門暫未對此宗極端事件作出進一步評論。