格陵蘭之爭 | 法國加拿大開設領事館 反擊特朗普奪島威脅

加拿大與法國周五（6日）分別在丹麥自治領地格陵蘭島首府努克開設領事館，標誌法加兩國在加強與格陵蘭島關係及提升北極事務參與方面，邁出實質性步伐。分析指，美國總統特朗普自去年重返白宮以來多次威脅吞併格陵蘭島，法國和加拿大此舉旨在向北約盟友丹麥及格陵蘭島表達支持，反擊特朗普的奪島威脅。

加拿大總督西蒙、外長阿南德、格陵蘭島自治政府外長莫茨費爾特共同出席加拿大駐努克領事館的開館儀式。丹麥外交大臣拉斯穆森原本也計劃參加，但因飛機故障未能及時趕到。根據安排，拉斯穆森、阿南德與莫茨費爾特還將舉行聯合記者會。

同日開設領事館 以示支持

法國外交部同日宣布，普瓦里耶當天就任法國駐努克總領事。普瓦里耶表示，目前只有8名法國公民在格陵蘭島居住。他到任是為「支持法國的利益」，並促進法國與格陵蘭島的合作。

法國外交部指，該領事館除為法國公民提供常規領事服務外，還將促進與格陵蘭島科學合作，並協助有意在當地投資和設立辦事機構的法國公司。

格陵蘭島是世界第一大島，也是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。特朗普自2025年初重返白宮以來多番揚言要得到格陵蘭島，甚至一度聲稱不排除「武力奪島」。歐洲對此反應強烈，強調格陵蘭島主權歸屬不容談判。

特朗普上月與北約達框架協議

上月，特朗普在與北約秘書長呂特達成框架協議以確保美國影響力後，撤回了奪取格陵蘭的威脅。

美國、丹麥與格陵蘭已成立工作小組討論華盛頓在北極的安全關切，但細節尚未公開。

丹麥國際問題研究所北極問題專家加德指出，法加兩國開設領事館「是向特朗普表明，他對格陵蘭島和丹麥的侵略行為並不僅關乎這兩地，也關係到其他盟友」。

美及歐盟分別設領事館

歐洲智庫安全與防務分析師尼森表示，法加開設領事館讓格陵蘭島問題成為歐洲問題的戰略一環，「後續影響關係到歐洲乃至全球」。

目前美國和冰島已經在格陵蘭島設有領事館，歐盟委員會2024年在當地設立辦事處。