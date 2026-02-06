前日本駐華大使垂秀夫被指包養中國情婦　關係或維持逾10年

日本前駐華大使垂秀夫被日本媒體揭露過着「雙重生活」，除髮妻家室外，在東京另與一名中國籍情婦同居，且與情婦育有孩子。自日相高市早苗上任後發表「台灣有事論」以來，中日關係緊張，對華強硬派的垂秀夫傳此醜聞引發關注，被質疑是否任外交官時已有情婦，構成外交危機。

日本駐華使館。 人民網

日本《周刊郵報》報道，垂秀夫頻繁出入情婦與孩子的住處，每逢假日就在公寓生活。記者拍攝到垂秀夫在上月24日，與一名40餘歲中國女子進入公寓，公寓以該女子名字登記。

報道稱該女子平時在日本使用日本名字，但記者聽人到她用中文與人對話，稱呼其中文名也誠實回應。

垂秀夫。（網圖）

記者拿出多張照片，詢問垂秀夫與她們母子的是甚麼關係，女子稱垂秀夫「只是朋友」，稱相片拍攝時她的「丈夫」都在場，「丈夫」是中國人。但記者指出，跟蹤期間從未見過垂秀夫以外的男人出入公寓。

報道指出，對照照片中孩子的年齡，這段關係可能已維持10年以上。這意味着垂秀夫在擔任外務省中國蒙古課長、駐中公使，甚至在2020年至2023年擔任駐中大使期間，就已經與這對中國母子建立了親密關係。

不滿被追訪 稱「現在是平民」

針對指控，垂秀夫在接受採訪時表現得相當憤怒，反覆強調自己現在是「民間人士」，並稱「探查民間人士隱私是違法的吧？」對於三人合照，他則宣稱「完全不知道、這時代照片隨便都能造假」。

隨後，垂秀夫透過律師發函抗議，表示其私生活與社會活動無關，應受完整保護。外務省對此僅冷淡回應「無法回答」；內閣官房則表示不對已退職人員發表評論。

現年64歲的垂秀夫畢業於京都大學法學部，1985年加入日本外務省，曾作為外務省「中國語研修組」一員前往南京大學留學。1989年被任命為日本駐北京大使館二等秘書，此後投身中日外交事業近40年，曾多次被派駐中國，擔任駐香港領事、駐華特使、駐華大使等職務。