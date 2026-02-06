Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賞櫻注意｜新倉山淺間公園取消櫻花祭 市政府斥旅客丟煙頭亂大小便擾民

即時國際
更新時間：10:57 2026-02-06 HKT
發佈時間：10:57 2026-02-06 HKT

日本櫻花綻放期近，當局預料不少遊客賞花令多地「過度旅遊」問題更加嚴重。日本《朝日新聞》周二（3日）報道，位於山梨縣富士吉田市的賞櫻名所「新倉山淺間公園」取消今年「櫻花祭」，避免大量遊客湧至影響當地居民生活。

旅客在新倉山淺間公園，能同時遠眺富士山和五重塔，當地長年是賞櫻打卡景點。當地的櫻花祭，自2016年開始舉辦，疫情後旅客急增。

由於日圓偏軟，加上社交媒體力推，近年來4月長約兩周的櫻花祭，經常每日有超過1萬人到公園打卡賞櫻，旅客通往瞭望台大多要排隊1小時至3小時。

日本每年吸引大量遊客賞櫻。Unsplash
日本每年吸引大量遊客賞櫻。Unsplash

旅客亂丟煙頭阻學生上學

2025年的櫻花祭維時18日，共有21萬人到場觀光。人潮對當地居民生活造成困擾。市政府表示，公園周邊道路長時間塞車，不少人亂丟煙頭，部分旅客更闖入住宅區，導致學生上學路線受阻。

更甚者，有遊客擅自打開民宅大門尋找廁所，有些更直接在私人庭院如廁，離譜現象層出不窮，引起居民反感。當局決定今年取消舉辦了10年的櫻花祭。

富士吉田市長堀內茂表示，美景背後，市民平靜的日常生活正遭到破壞，市政府對此抱持高度危機感。他強調，未來將檢討觀光應對措施，盡力在維護居民生活質素的前提下，謁觀光與地方並存。

4月賞櫻高峰期交通管制

新倉山淺間公園今年不再舉辦櫻花祭，市政府預計4月初賞櫻季仍有大量旅客湧至，將在4月1日至17日期間，加派警員管制交通，並設置臨時廁所。

市政府呼籲旅客遵守基本禮儀，避免進入住宅區，不可未經同意拍攝私人地方，當局將加派人手疏導人流。

富士河口湖常為過度旅遊影響，當局曾以黑布封鎖打卡熱點。法新社
富士河口湖常為過度旅遊影響，當局曾以黑布封鎖打卡熱點。法新社

2024年，山梨縣南部的富士河口湖町同樣受過度旅遊問題影響，不少人亂泊車和亂拋垃圾，市政府在富士河口湖一處打卡景點設置大型黑色路障，阻止旅客干擾當地居民生活。

