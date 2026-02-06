美國與55個合作夥伴組關鍵礦產聯盟 中國：破壞國際經濟秩序

涵蓋55個合作夥伴的多邊會議，宣布組建多國關鍵礦產貿易聯盟，以抗衡中國影響力。美國、歐盟、日本並在會後發表聯合聲明，宣布建立一項戰略合作夥伴關係，旨在加強關鍵礦產的供應保障。中國外交部回應道，反對任何國家以「小圈子」規則破壞國際經貿秩序。

「關鍵礦產部長級會議」周三在美國國務院舉行，美方在會中提出強化相關「鍛造倡議」（Forge Initiative），即組建多國關鍵礦產貿易聯盟，並為關鍵礦物設立價格底線。國務卿魯比奧會後表示，美方目前有55個合作夥伴，其中多數國家已簽署加入。



相關新聞：歐盟與美建關鍵礦產夥伴關係 減低對華依賴

國務院稱，當日的會議接待來自澳洲、加拿大、南韓、日本、菲律賓、印度、烏克蘭、約旦、哈薩克、肯尼亞等54個國家及歐盟委員的代表。多國公開表態並討論價格底線，價格底線據稱旨在防止有國家透過傾銷壓低價格，削弱西方企業利潤。



相關新聞：特朗普「金庫計劃」｜937億元籌建礦產戰略儲備 欲降對華稀土依賴

將設立價格底線

美國、歐盟、日本並在會後宣布建立關鍵礦產夥伴關係，目的同樣在於強化關鍵礦產領域的韌性。根據聲明，美、歐、日三方簽署的諒解備忘錄旨在識別合作領域，以刺激需求並實現供應多元化。具體措施方面，將支持新的採礦、精煉、生產與回收項目，包括通過設定價格下限或提供補貼等方式加以推動。三方還將加快相關領域的研發進程。聲明稱，該計劃總體目標是降低對由中國主導的關鍵礦產供應鏈的依賴。

根據國際能源署（IEA）的數據，中國精煉全球約47%至87%的銅、鋰、鈷、石墨與稀土，這些材料用於國防科技、半導體、再生能源設備與電池等關鍵產業。



相關新聞：拆局：日本成功深海挖稀土泥 是否具有開採可行性

南韓：望與中國合作獲稀土供應

就美國組建所謂關鍵礦產聯盟，中國外交部發言人林劍昨日表示，維護開放、包容、普惠的國際貿易環境，符合各國的共同利益，各方都有責任為維護關鍵礦產的全球產供鏈穩定與安全發揮建設性作用。同時，我們反對任何國家以「小圈子」規則破壞國際經貿秩序。

南韓將擔任關鍵礦產貿易機制主席國至今年6月，其貿易部周四卻表示，望與中國在關鍵礦物供應鏈方面加強合作，確保尖端技術能獲取穩定的稀土供應。貿易部稱，政府將與中國當局成立專綫及聯合委員會，協助韓國企業更快速可靠地進口中國礦物。

