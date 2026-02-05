Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛潑斯坦案｜蓋茨再回應性病指控稱被利用 「後悔與他相處的每一分鐘」

即時國際
更新時間：15:17 2026-02-05 HKT
發佈時間：15:17 2026-02-05 HKT

美國已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）300多萬頁司法文件曝光，其中有指微軟創辦人蓋茨染上性病，更「瞞妻餵抗生素」。蓋茨完全否認，但前妻梅琳達（Melinda Gates）稱「慶幸遠離那一切骯髒而混亂的過去」，引發外界無限解讀。70歲的蓋茨周三（4日）接受澳洲9 News採訪時再回應，表示自己被愛潑斯坦利用，他「後悔與愛潑斯坦相處的每一分鐘」，並稱「當時太傻了」。

蓋茨在訪問中再次否認染性病，他聲稱公開的郵件只是草稿，「顯然傑弗里（愛潑斯坦）給自己寫了一封郵件。這封郵件從未發出，是假的。我不知道他當時是怎麼想的。他是不是想以某種方式攻擊我？我後悔和他在一起的每一分鐘，我為此道歉。 」

蓋茨說，他在2011年首次認識愛潑斯坦，直到2014年的交往「只是偶爾共晉晚餐」，兩人關係主要圍繞着共同探討商業機會。「他總是說認識很多富人，並聲稱可以讓他們為全球健康捐款。現在回想起來，那完全是條死路」。

蓋茨說：「我當時真是太傻了，竟然和他在一起。我是眾多後悔認識他的人之一。」

蓋茨也否認曾去過愛潑斯坦惡名昭彰的「蘿莉島」等物業，也否認曾與其他女性發生關係。

蓋茨早前已否認染性病等指控，發言人在聲明中表示：「這些文件唯一能證明的，就是愛潑斯坦因為沒能與蓋茨保持長期關係而感到沮喪，以及他為了陷害和誹謗蓋茨而不擇手段。」

