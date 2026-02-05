立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤

波羅的海地區最大英文媒體《波海時報》周二（3日）報道，立陶宛新任總理魯吉涅內（Inga Ruginienė）公開表示，當年允許台灣當局在首都維爾紐斯設立所謂「台灣代表處」，犯了巨大錯誤。

魯吉涅內坦言，台灣當局在其他歐洲國家也開設了「代表處」，但這些「代表處」都是經過正常協調並選擇「台北代表處」這個名稱後才「開門營業」。

這些國家都與中國保持經濟合作關係。她又指，立陶宛犯了巨大錯誤，自以為「搶着跑、當先鋒，世界就會感激。」



相關新聞：南非將台北代表處降級 更名為商務辦事處

立總理：設「台灣代表處」不獲感激

魯吉涅內在報道中表示，立陶宛設立所謂「台灣代表處」，但世界並沒有表達感激，立陶宛是「跳到火車前面，結果吃了虧」。

歐盟和美國在台灣設代表處事上，未有明確支持立陶宛。

2021年8月，立陶宛不顧中國嚴正抗議和反復交涉，允許台灣當局在首都設立所謂「台灣代表處」，直接觸碰中國核心利益。結果，中立關係降級、外交官撤離、貿易調整、中歐班列改線。中國做的是主權國家的正常反制。



相關新聞：有人曾要求在柬設台灣代表處 總理洪森：一把火燒了申請文件

歐盟從事件抽身

歐盟2022年初一度替立陶宛出頭，指控中國針對其成員國採取所謂「歧視性貿易」做法，向世貿組織（WTO）提起訴訟。兩年後，2024年歐盟率先喊停，2025年更直接撤訴，抽身而去。

立陶宛總理魯吉涅內2025年底刪除前任政府文件中「中國構成日益增長的外交與安全風險」的表述。

立陶宛冀盡快訪華

丹麥國王夫婦1月底訪問立陶宛期間，立陶宛總統瑙塞達暗示自己或魯吉涅內希望能夠盡快前往北京，修復兩國關係。

中國外交部早前表明「希望新一屆立陶宛政府順應國際社會普遍共識，切實恪守一個中國原則，為中立關係正常化積累條件。」

