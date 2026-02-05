伊朗局勢｜伊外長：與美國的核談判定於6日在阿曼舉行

新華社引述伊朗邁赫爾通訊社報道，伊朗外交部長阿拉格齊周三（4日）表示，伊朗與美國就核問題舉行的談判定於6日在阿曼首都馬斯喀特舉行。

阿拉格齊在社交媒體發文表示，「伊朗與美國的核問題談判定於週五上午10點左右在馬斯喀特舉行」，他對阿曼方面為此所做的必要安排表示感謝。

美國總統特朗普早前表示，雙方本周將進行談判。路透社

美國總統特朗普早前表示，雙方本周仍將進行談判，並指「他們（伊朗）希望談判」，但他不願透露會談地點，僅說，將不只有一場會議。

路透社引述消息指，伊朗要求將2月6日與美國的會談改在阿曼舉行，而非原定的土耳其伊斯坦堡，並將討論範圍限定為僅討論核問題，而不包括美國方面希望討論的彈道導彈和伊朗支持的海外活動等問題。