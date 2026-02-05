Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜伊外長：與美國的核談判定於6日在阿曼舉行

即時國際
更新時間：07:01 2026-02-05 HKT
發佈時間：07:01 2026-02-05 HKT

新華社引述伊朗邁赫爾通訊社報道，伊朗外交部長阿拉格齊周三（4日）表示，伊朗與美國就核問題舉行的談判定於6日在阿曼首都馬斯喀特舉行。

阿拉格齊在社交媒體發文表示，「伊朗與美國的核問題談判定於週五上午10點左右在馬斯喀特舉行」，他對阿曼方面為此所做的必要安排表示感謝。

美國總統特朗普早前表示，雙方本周將進行談判。路透社
美國總統特朗普早前表示，雙方本周將進行談判。路透社

美國總統特朗普早前表示，雙方本周仍將進行談判，並指「他們（伊朗）希望談判」，但他不願透露會談地點，僅說，將不只有一場會議。

相關新聞：伊朗局勢伊要求更改地點及議程 特朗普政府同意在阿曼談判 

路透社引述消息指，伊朗要求將2月6日與美國的會談改在阿曼舉行，而非原定的土耳其伊斯坦堡，並將討論範圍限定為僅討論核問題，而不包括美國方面希望討論的彈道導彈和伊朗支持的海外活動等問題。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
影視圈
13小時前
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
影視圈
10小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
22小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
27分鐘前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
19小時前
九巴B9服務大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
生活百科
16小時前
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
2小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
22小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
19小時前