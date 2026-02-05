刺殺特朗普未遂 槍手勞斯判終身監禁 官斥毫無悔意

2024年企圖在佛羅里達州高爾夫球場刺殺美國總統特朗普的男被告勞斯（Ryan Routh），周三（4日）於美國地方法院被判處終身監禁。儘管辯護律師以被告即將年屆六旬為由請求輕判，但聯邦法官坎農（Aileen Cannon）直指被告至今毫無悔意，且對法律完全漠視，最終採納檢察官建議，判處其最高刑罰，確保他將在獄中度過餘生。

埋伏草叢瞄準特工 被捕後曾企圖自殘

現年59歲的勞斯，被控於2024年9月15日在特朗普位於西棕櫚灘的鄉村俱樂部外持槍埋伏。當時他將步槍對準負責安保的特勤局特工，所幸在特朗普進入射程前被及時發現。特工隨即開火，勞斯丟下武器逃離現場，最終被捕。

在去年9月的庭審中，陪審團裁定勞斯企圖暗殺主要總統候選人、襲擊聯邦人員及非法持有槍械等罪名全部成立。當日宣讀判決後，勞斯曾在法庭上企圖持利器自殘，一度引發混亂。周三判刑時，除了終身監禁，法官還因其涉及消減槍枝序號等罪名，加判其七年刑期，並需連續執行。

被告庭上狂言激怒法官

辯護律師羅斯（Martin L. Roth）在判刑前曾遞交陳情書，強調勞斯還有兩周便年滿60歲，請求法官判處共27年刑期，讓被告有機會在臨終前重新體驗自由，而非死於獄中。

然而，勞斯在訴訟期間的乖張行徑令法官極為不滿。他曾在親自撰寫的提議中，建議以自己作為「人質」，與外國交換被不公拘留的美國人，更狂言邀請特朗普對其面部「發洩憤怒」。他甚至在信中自嘲刺殺失敗是「一貫的失敗作風」，聲稱若當時埋伏位置再向後移一點，大家就不用面對目前的局面。法官坎農斥責這些言論是「不尊重的鬧劇」，嚴重蔑視司法程序。

曾出書煽動暗殺 政治傾向極端

檢察官提交的文件揭露，勞斯早有多次犯罪前科，且在網絡上留有大量仇恨特朗普的言論。他曾在自著書籍中煽動伊朗對特朗普進行暗殺，並對自己曾投票給特朗普表示後悔。檢方指出，勞斯從未對受威脅的人命表示歉意，是一名極其危險且不可悔改的罪犯。