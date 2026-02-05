格陵蘭之爭｜歐洲議會恢復歐美貿易協議立法程序 警告若美國威脅歐盟安全會暫停關稅優惠

歐洲議會4日決定，恢復歐美貿易協議提案的立法工作。此前，由於美國總統特朗普為得到格陵蘭島而一度宣稱將對歐洲8國加徵關稅，歐洲議會1月21日決定暫緩批准歐美貿易協議。

新華社報道，歐洲議會國際貿易委員會主席朗格發表聲明說，國際貿易委員會將加快推進立法提案，但前提是美國尊重歐盟及其成員國的主權和領土完整，並履行歐美貿易協議。同時，如果美方做法威脅到歐盟或其成員國核心安全利益，歐盟可暫停相應關稅優惠。

去年7月歐美達成貿易協議的核心內容包括歐盟暫停對所有美國工業品的關稅，並對大量進入歐盟市場的美國農食產品建立關稅配額制度，以換取美國對大多數歐盟輸美商品徵收15%的關稅。

朗格表示，落實歐美貿易協議的相關立法提案最早可能在2月24日舉行的下一次國際貿易委員會會議上表決。