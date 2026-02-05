NBC主播84歲獨居母離奇失蹤 傳贖金「幾百萬美元比特幣」

美國發生一宗獨居老人綁架案，失蹤者是國家廣播公司（NBC）晨間節目《今日秀》（Today）女主播格斯里（Savannah Guthrie）高齡84歲的母親南西（Nancy Guthrie）。她並未失智，於2月1日失蹤，警方證實她在獨居住所遭綁架或拐騙，藥品等出門必備物品均沒有帶走，下落不明。



本案謎團重重，警方投入上百名人力追查，總統特朗普也表示關切，有傳至少2間媒體接獲疑似勒索信，要求支付「價值幾百萬美元的比特幣」。

綜合美媒報道，失蹤者南西獨居於亞利桑那州第二大城圖森市（Tucson）一處山路社區的牧場式住宅，身體虛弱行動不便，但神智清醒，平時僱用家政人員到府服務。她出門必備的手機、錢包、藥品等物品都留在家中，汽車也沒開走。

行動極不便 無帶必備藥物

家人上一次在住處看到南西是當地時間1月31日晚間9時30分至9時45分，隔天（1日）早上教會發現南西缺席禮拜，家人中午赴住宅查看後向警方通報失蹤。

皮瑪縣（Pima County）警長納諾斯（Chris Nanos）2日表示，警方研判南西可能在半夜被人從床舖強行帶走，正朝這個方向調查，目前也不清楚她是否還在圖森一帶。

納諾斯表示，南西住家前門監視器只剩架子，不知鏡頭何時取下，因此也無法得知她失蹤時的衣着。南西行動極為不便，光靠自己走不了50碼（約45米），「已知她不可能靠自己獨自走出門，現場有其他跡象顯示她並非自願離家」。由於她的藥物必須每天按時服用，沒有藥物隨身將威脅性命，警方搜尋她的下落分秒必爭。

兩傳媒機構稱收到勒索信

美國媒體TMZ、圖森市電視台KOLD 13 News周二（3日）宣稱接獲與此案有關的勒索函，要求贖金以交換釋放南西。其中TMZ的信件要求支付價值幾百萬美元的比特幣，TMZ宣稱信中載明的比特幣地址「確有其址」，不僅開出付款期限，並包含南西失蹤案的未公開細節。TMZ未透露何時接獲信件，但強調已交送縣警處理。

格斯里2020年10月曾公開與特朗普針鋒相對，包括砲轟特朗普政府處理新冠肺炎疫情不當。她曾批評特朗普向支持者「散布謊言」，罵特朗普是「某某人的瘋癲阿伯」（someone's crazy uncle）。即使兩人曾經交惡，南西失蹤案經媒體報道後，特朗普周二在白宮回應指情況很不尋常，表示會聯絡格斯里及查清真相。

格斯里16歲時父親去世，母親獨力撫養3名子女，格斯里排行老三，與母親感情親密，母女不時在「今日秀」同框露面。母親失蹤後，格斯里向節目告假，她2日代表全家發聲明感謝各界關心、祈禱與支持，並感謝警方辛勞查案，盼各界向縣警提供線索。