前第一夫人吉爾拜登前夫被捕　遭控殺害現任妻子

即時國際
更新時間：16:05 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:05 2026-02-04 HKT

美國前第一夫人吉爾拜登（Jill Biden）的前夫史蒂文森（William Stevenson）涉嫌殺害其現任妻子被捕，遭控謀殺罪。根據特拉華州提交的大陪審團起訴書，77歲的史蒂文森於周一被拘留，並被控一級謀殺，死者是其現任妻子琳達（Linda Stevenson）。

死者被發現伏屍客廳

警方未公布死亡細節，但據先前的新聞稿指出，警方於12月28日接獲通報，前往威爾明頓地區一處住宅處理家庭糾紛。警員抵達後發現琳達在客廳內無反應，經急救宣告不治。遺體交特拉華州法醫科學部門進行檢驗。

吉爾拜登（Jill Biden）前夫史蒂文森（William Stevenson）。 路透社
吉爾拜登（Jill Biden）前夫史蒂文森（William Stevenson）住處。 美聯社
有人在房子旁立標語為死者琳達（Linda Stevenson）尋求正義。 美聯社
警方在公布史蒂文森被捕消息時，並未說明其妻具體死因。警方指出，大陪審團於周一提出的起訴，是在歷時數周的「廣泛調查」後作出的結果。

警方表示，史蒂文森目前被關押在霍華德楊懲教中心，因未能繳納50萬美元（約390萬港元）現金保釋而持續收押。

1970年結婚 僅維持5年

吉爾拜登原姓雅各布斯（Jill Tracy Jacobs），1970年2月與史蒂文森結婚，當時年僅18歲的她仍是特拉華大學學生，史蒂文森則23歲。婚後不久，史蒂文森在特拉華大學附近創辦了「石氣球俱樂部」（The Stone Balloon Club）酒吧，數十年來成為全美最知名的大學酒吧之一，許多著名音樂人曾在此演出。

吉爾與史蒂文森的婚姻維持5年，於1975年5月獲准民事離婚。吉爾曾試圖保留「石氣球俱樂部」一半股權，但沒有成功。

前總統拜登一方未就美媒查詢發表回應。

