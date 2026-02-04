Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵蘭之爭｜北約啟動「北極哨兵」計劃 加強警戒部署

更新時間：11:11 2026-02-04 HKT
發佈時間：10:41 2026-02-04 HKT

在美國與歐洲盟國因格陵蘭問題關係緊張後，北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高指揮部（SHAPE）發言人表示，北約已開始規劃「北極哨兵」（Arctic Sentry）任務。

路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次表示希望收購格陵蘭，並指責歐盟未能妥善保護這個北極大島，免於受俄羅斯或中國影響，因而與哥本哈根為這塊丹麥海外領地產生爭端，同時也與北約關係緊張。

特朗普上個月針對格陵蘭發出的威脅，使北約這個跨大西洋聯盟陷入近年來最嚴重的危機。

歐洲盟軍最高指揮部發言人奧唐奈上校（Colonel Martin O'Donnell）證實德國明鏡周刊（Der Spiegel）的相關報道時表示：：「北約目前正規劃一項名為『北極哨兵』（Arctic Sentry）的加強警戒行動。」

他補充，這項行動將進一步強化北約在北極及高緯度地區的軍事部署，並表示，相關規劃才剛起步，暫不便透露進一步細節。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）1月在達沃斯（Davos）會晤特朗普後表示，雙方討論了北約盟國如何共同確保北極安全，包括不僅限於格陵蘭，還涵蓋所有在北極擁有領土的7個北約國家。

北約各國防長將於2月12日在比利時布魯塞爾開會，目前還不清楚會議是否討論北極哨兵行動。

根據聯盟規則，北約歐洲盟軍最高司令、美國將軍格林克維奇（Alexus Grynkewich）有權規劃並執行「加強警戒行動」，無須獲得盟國一致批准。

