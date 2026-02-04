特朗普現身晚宴冷笑話變冷場  涉格陵蘭、加拿大玩笑換來一片沉寂尷尬

美國《華盛頓郵報》報道，美國總統特朗普於1月31日出席華府精英組織苜蓿草俱樂部（Alfalfa Club）年度晚宴時，以「喜劇之夜」自居，席間多次以戲謔方式評論國際局勢及政治對手，惟多個笑話未獲掌聲，反而換來現場一片沉寂，氣氛尷尬。

笑稱或要提早離場 「要去看入侵格陵蘭的行動」

據報，當晚活動於華府希爾頓酒店舉行，約二百名會員及賓客出席。特朗普致詞時直言「這個房間裡有很多我討厭的人，但我仍然喜歡你們大多數人」，隨後又笑稱自己可能要提早離場，因為「要去看入侵格陵蘭的行動」。

他隨即補充並非真的動武，而是「要買下格陵蘭」，並順勢再拋出爭議性說法，指自己從未打算讓格陵蘭成為美國第51州，「第51州會是加拿大，格陵蘭只是第52州，委內瑞拉可以排第53」。與會者形容，相關言論並未引來笑聲，場面相當冷淡。

特朗普亦以輕佻口吻提及其提名的新任聯儲局主席沃什，笑言「如果他不減息，我就告他」，稍作停頓後才補上一句「只是開玩笑」。不過，他其後向記者強調，雖然當晚是吐槽場合，但仍期望聯儲局未來能下調利率。

在提及「政敵」民主黨方面時，特朗普再次使用「寶嘉康蒂」揶揄麻省參議員伊麗莎白．華倫過往自稱具原住民血統的爭議，又暗示前第一夫人吉兒．拜登才是「真正掌權的人」，同樣未能博得現場掌聲。

晚宴結束後，特朗普乘坐空軍一號前往佛羅里達州棕櫚灘，途中向隨行記者透露，美國正就相關議題與伊朗展開「嚴肅談判」。他亦談及明尼蘇達州因移民執法致死事件引發的大規模示威，聲稱「因為我們的行動，當地犯罪率大幅下降」，並警告若示威者作出暴力行為，聯邦當局將以「非常嚴厲的武力」回應。

苜蓿草俱樂部創立於一九一三年，最初為紀念南方邦聯將領羅拔．李（Robert E. Lee）生日，其後逐步演變為由企業高層、政界人物及華府菁英組成的封閉社交圈。歷任美國總統多有出席傳統活動，惟特朗普在首個總統任期內未曾露面，今次為首次親身出席演說。