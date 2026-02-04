歐美明啟動稀土部長級會談 尋求遏制中國影響

歐盟計劃向美國提議構建關鍵礦產夥伴關係，盼能就稀土與關鍵礦物達成協議。計劃3個月內簽署諒解備忘錄、制定 「戰略夥伴關係路線圖」，涵蓋聯合開發礦產項目、設立價格支持機制、構建安全供應鏈等，以遏制中國的影響力。

法新社報道，歐洲官員明天將與美國政府舉行會談，這場會議由華府主辦，是首次以加強及多元化關鍵礦物供應鏈為目標的部長級會議。隨著中國在稀土與關鍵礦物領域佔據主導地位，引發西方關切，這場會議備受關注。

歐美擬制定 「戰略夥伴關係路線圖」，涵蓋聯合開發礦產項目、設立價格支持機制、構建安全供應鏈等。 路透社

歐盟方面將由負責產業政策的歐盟執委會執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）代表出席，與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）進行討論。

歐盟希望與美國建立關鍵礦物夥伴關係，以制衡中國在該領域的影響力與籌碼，並避免歐美在爭奪如澳洲等其他地區資源時陷入惡性競爭。

在與美國簽署更正式協議前，負責產業政策的法國籍歐盟執行委員塞儒內將先尋求與華府發表一份聯合聲明。

歐美將啟動稀土部長級會談。 路透社

一名歐盟官員表示：「我們必須確保彼此不會為了相同的供應來源相互競價；當我們鎖定同一目標時，就必須找到彼此互補的方式。」

稀土金屬對各類產品的製造至關重要，從智能手機、戰機到電動車，都高度依賴這些關鍵礦物。

歐盟迄今已與全球多個國家建立合作夥伴關係，包括阿根廷、澳洲、加拿大、智利、剛果民主共和國、格陵蘭、哈薩克、納米比亞、挪威、盧安達、塞爾維亞、烏克蘭與尚比亞。

歐盟也在2024年通過「關鍵原料法」（Critical Raw Materials Act），但歐洲聯盟（EU）審計機構指出，歐盟在供應鏈多元化方面的努力仍不足。

根據歐洲審計院（European Court of Auditors）報告，歐盟27國在關鍵原料進口來源多元化、擴大國內產能方面步履維艱，回收利用也「仍在起步階段」。

歐洲審計院警告，歐盟若希望擺脫對外國的依賴達成氣候目標，必須於2030年前加緊確保關鍵原料供應。