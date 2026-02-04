Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普「金庫計劃」｜937億元籌建礦產戰略儲備 欲降對華稀土依賴

美國總統特朗普宣布籌建價值約120億美元（937億港元）的關鍵礦物儲備項目「金庫計劃」，旨在幫助美國製造商應對未來的供應短缺，以及「最大限度」減少對中國稀土和金屬的依賴。美商務部長稱，美國正從中國方面奪回對關鍵礦產資源的控制權。

減對中國稀土和金屬依賴

特朗普周一表示，這個名為「金庫計劃」(Project Vault)的預期儲備將由約20億美元民間資金，以及美國進出口銀行提供的100億美元貸款共同促成，用於從汽車廠、製造商和科技公司彙集這些礦物。特朗普周一在白宮表示，美國「絕不想重蹈一年前的覆轍」。據悉他是指美中貿易爭端期間，中國限制稀土供應。

「金庫計劃」類似美國目前的石油緊急儲備項目，但重點是稀土和鎵、鈷等關鍵礦物。路透社

 

「金庫計劃」類似美國目前的石油緊急儲備項目，但重點是稀土和鎵、鈷等關鍵礦物，這些礦物可用於製造噴射引擎和iPhone手機等產品。有美媒報道目前已有十幾間公司參與該計劃，包括通用汽車、波音公司、Google等。

中國去年4月限制7種稀土元素出口，後續擴大管制，逼使美製造商一度減產。美商務部長盧特尼克也發言抨擊歷任前總統讓關鍵礦產完全落入中國掌控。他稱如今美國正奪回或重振關鍵礦產資源、汽車業及半導體產業。

對於美國此新計劃，中國外交部發言人林劍昨稱，在維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全問題上，中方立場沒有變化，各方都有責任為此發揮建設性作用。另有記者提到日本據報在南鳥島海域成功開採出一種富含稀土的泥漿，林劍則回應說，中方注意到「日本國內近年來一直都有這樣的報道」。

