米蘭辭去白宮經濟顧問委員會主席 留任聯儲局理事至新主席就職

美國白宮發言人周二證實，聯儲局理事米蘭已正式辭去白宮經濟顧問委員會主席一職。自米蘭去年9月獲委任填補聯儲局理事空缺以來，其顧問委員會主席的職務一直處於休假狀態，是次辭職被視為其專注於聯儲局事務及完成過渡工作的安排。

留任至沃什獲確認 預期將交接理事席位

雖然米蘭的聯儲局理事任期原定於上月底屆滿，但他早前已明確表示，將會繼續留任，直至總統特朗普提名的新任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）獲得參議院確認。米蘭預計，待沃什正式就職後，其理事職位亦將由沃什接替。

批貨幣政策過緊 倡今年減息1厘

在談及經濟前景時，米蘭對現行的利率水平表達了不同看法。他指出，目前美國的貨幣政策仍然顯得過於緊縮，儘管經濟增長前景有所改善，且市場收益率未見大幅攀升，但他認為聯儲局有必要在今年內減息約1厘，以應對經濟形勢的變化。

米蘭在上星期的聯儲局會議中，反對聯儲局維持利率不變、主張要減息四分一厘。