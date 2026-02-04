伊朗無人機逼近美航母「林肯號」遭擊落 美方指革命衛隊再滋擾美商船

美軍表示，一架伊朗無人機在阿拉伯海逼近美國航空母艦「林肯號」期間，遭美軍戰機擊落，事件發生前後數小時內，伊朗方面亦被指在霍爾木茲海峽滋擾一艘美國商船，令區內局勢再度升溫。

美國中央司令部周二發聲明指出，一架隸屬伊朗的無人機當時「具侵略性地接近」正在阿拉伯海航行的美軍航母「林肯號」，其行動意圖不明。美方稱，儘管美軍已在國際水域採取多項降級措施，該無人機仍持續朝軍艦方向飛行，最終被一架隸屬航母的F-35C戰機擊落。

「林肯號」航空母艦及其護航編隊正在阿拉伯海航行。路透社

相關新聞：伊朗總統下令啟動與美談判 料周五接觸 美媒：伊方願暫停核計劃

聲明指，被擊落的是「Shahed-139」型無人機，事發時「林肯號」約在伊朗南部海岸以南五百英里（約八百公里）海域航行。美軍強調，事件中未有美軍人員受傷，亦沒有裝備受損。

美軍同時表示，擊落無人機事件發生前後數小時內，伊朗伊斯蘭革命衛隊亦在霍爾木茲海峽滋擾一艘懸掛美國國旗、由美國船員操作的商船「Stena Imperative」。根據軍方說法，兩艘伊朗快艇及一架「Mohajer」型無人機以高速接近該船隻，並作出威脅，試圖登船及扣押油輪。

美國軍方未有進一步說明伊朗方面的回應，但事件被視為近期美伊在中東水域一連串摩擦中的最新一宗，外界關注局勢是否進一步升級。

自伊朗爆發全國範圍抗議活動並遭到強力鎮壓後，美伊關係隨之緊張。美國總統特朗普上月中表示，美國有一支「艦隊」正駛向伊朗方向，但他表示希望不會動用這支力量。美國中央司令部隨後宣布，「林肯號」航空母艦及其護航編隊已抵達中東地區。