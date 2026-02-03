Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗總統下令啟動與美談判 料周五接觸 美媒：伊方願暫停核計劃

即時國際
更新時間：08:31 2026-02-03 HKT
發佈時間：08:31 2026-02-03 HKT

正當美國軍事打擊伊朗陰霾正濃之際，伊朗總統佩澤希齊揚指示政府，啟動與美國就核問題的談判進程。伊朗傳媒引述知情人士報道，預料伊朗外長阿拉格齊與美國總統特使威特科夫，將於周五（6日）在土耳其伊斯坦布爾恢復接觸，在核問題框架內展開磋商。美媒引述消息指，伊朗已向美方表態，願意關閉或暫停其核計劃。

據報道指，威特科夫今日（3日）將率先訪問以色列，與以色列總理內塔尼亞胡會面。而以方將向美方提出三項強硬要求，強調任何美伊協議中，伊朗必須承諾不發展核計劃、不研製彈道導彈，以及停止支援任何武裝代理組織。

威特科夫完成以色列行程後，便轉往土耳其，預計周五於伊斯坦布爾與伊朗官員會面，外界視為美伊恢復直接接觸的重要信號。

伊朗外交部發言人巴加埃早前表示，德黑蘭方面並未收到美國就啟動軍事行動所設定的最後通牒或時間表，目前正全面評估是否推動恢復談判的整體形勢。

《紐約時報》則引述伊朗及美國官員消息報道，伊朗已私下表態，願意關閉或暫停其核計劃，作為對美方作出的重大讓步，以換取制裁鬆動與外交突破。

美國總統特朗普稍早前再度就伊朗問題發出警告，直言若雙方無法達成協議，「可能會發生非常糟糕的事情」。

