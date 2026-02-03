遊日注意︱世紀雪災兩周累計30死 9旬婦遭3米雪堆活埋
更新時間：16:50 2026-02-03 HKT
發佈時間：16:50 2026-02-03 HKT
發佈時間：16:50 2026-02-03 HKT
日本的世紀雪災持續，過去兩周已導致30人死亡，有91歲婦人被門外高達3米的積雪活埋。重災區青森縣，部份地區積雪達4.5米，政府已派出部隊協助救災。
青森縣籲部隊助長者剷雪
綜合日媒報道，過去數周，日本受一股冷氣團影響，沿岸持續下大雪，部份地區雪量是正常兩倍。
日本消防廳數據指，自1月20日至3日，已有30人因大雪喪生。
路透社引述一名警員指，其中一名91歲女死者是在青森縣鰺澤町住家的一處雪堆下被發現，現場積雪達3米，相信死者是被雪堆活埋。青森縣知事宮下宗一郎昨天表示，他已請求日本自衛隊提供救災，援助需要剷雪的獨居長者。
相關新聞：遊日注意｜青森183cm積雪釀災 多人在自家遭活埋 急求自衛隊出動
宮下指出，縣府所在的青森市積雪已高達1.8公尺，並補充表示，負責清理道路和房屋積雪的當地工作人員已不堪負荷。
他在記者會上說：「危及生命的事件，例如屋頂積雪滑落或建築物倒塌造成致命意外的風險已迫在眉睫。」
日本首相高市早苗於3日早上的特別內閣會議，已指示各部門首長，盡一切力量防止死亡和意外事故。
