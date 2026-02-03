日長野滑雪場奪命悲劇 22歲女遊客背包卡纜車吊椅 凌空垂掛心臟驟停亡

日本長野縣小谷村栂池高原度假村滑雪場，日前發生罕見致命纜車事故。一名22歲澳洲籍女遊客在乘坐雙人纜車時，疑因背包扣環卡進纜車吊椅設備，未能在終點站順利下車，整個人被纜車拖行並懸掛半空，送院搶救後證實不治。

據日本多間傳媒包括信越放送及富士新聞網（FNN）報道，事故於1月30日上午約9時至9時15分發生。事發時，女事主與另外兩人一同乘坐纜車，抵達終點站準備下車之際，疑因背包腰帶扣件勾住吊椅裝置，被向後拉回，未能即時脫身。

警方事後翻查閉路電視畫面，發現女事主背包腰部固定帶未有扣好，其扣環卻意外卡入纜車設施；而胸前固定帶已扣緊，導致她未能迅速脫下背包，最終被纜車連人帶包拖離月台，吊掛在半空中，隨纜車向山下方向移動。

現場工作人員發現異常後，立即按下緊急停止掣並展開救援，但女事主被救下時已無呼吸心跳，隨即送往醫院搶救，惟延至2月1日仍告不治。

滑雪場營運公司事後宣布，涉事纜車即時停運，配合警方及相關部門調查事故成因。警方正就設備安全及操作流程等方向作進一步調查。

當局提醒，滑雪及乘坐纜車時應避免佩戴鬆脫裝備，並確保背包及固定帶正確使用，以免發生意外。