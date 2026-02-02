泰國貓經濟︱年度市場規模破920億港元 超「狗經濟」逾1.6倍

泰國除了視大象為國家吉祥物，亦相當看重貓咪地位，去年12月更認證五大貓種為「國貓」。《日經亞洲》周日（1日）報道，泰國人愛貓程度掀起的「貓經濟」，年度市場規模達118億美元（約922億港元），在外國遊客人數下跌下，撐起當地經濟。

報道指曼谷市中心有不少以貓咪為招徠的咖啡店，顧客可以在店內一邊歎咖啡，一邊與多隻貓咪玩耍。不少家長假日帶同子女「幫襯」貓cafe，一起靜觀貓咪，或餵貓咪食肉泥或「貓罐頭」。

泰國不少咖啡店以貓咪作招徠。Unsplash

泰國早前封五種貓為「國貓」。iStock

貓經濟有助抵銷泰國旅遊業收益下跌影響。Unsplash



泰國人的愛貓狂熱，帶動了當地的「貓經濟」，貓cafe數量激增，另外由愛貓帶來對寵物食品、玩具、寵物酒店、貓咪服飾和藥品的需求也有增長。

「貓經濟」較「狗經濟」強勁

報道引述主辦泰國貓咪相關展覽的N.C.C. Management & Development公司指，泰國年度貓咪市場規模達118億美元，超過狗市場的72億美元（約562億港元）。

泰國人每月平均花費在一隻貓身上約在3500至6800泰銖之間（約866港元至1682港元），每月平均花在狗身上的費用則為3500至5500泰銖（約866港元至1360港元）。



N.C.C.提到，隨着城市人口增加，居住空間越見縮小，更多家庭選擇養貓而非狗。泰國政府早前「晉升」5種本土貓種，即暹羅貓、蘇帕拉克貓、呵叻貓、貢扎貓和考瑪尼貓，為國家象徵，封為「國貓」。

泰國經濟持續受困，旅遊業受到詐騙等罪案與泰銖強勢等因素拖累疲乏。2025年，外國遊客較去年減少7.2%，是自2021年疫情以來的首次下降。因貓而來的市場收益有助托起本土經濟。



