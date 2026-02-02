捲入愛潑斯坦醜聞 英前駐美大使文德森退出工黨

美國司法部日前再公布大批涉及已故淫媒富商愛潑斯坦的文件，再揭發兩人的關係後，英國前駐美大使文德森（Peter Mandelson）表示不希望令工黨進一步尷尬，周日（1日）宣布退出工黨。他說自己與愛潑斯坦再次被聯繫在一起，對此深感遺憾和抱歉。

去年被撤駐美大使職務

現年72歲的文德森去年因為與愛潑斯坦的關係曝光，而被首相施紀賢解除英國駐美大使職務。

文德森說自己與愛潑斯坦再次被聯繫在一起，對此深感遺憾和抱歉。路透社

文德森（右）與愛潑斯坦在遊艇上合照。美國司法部

文德森僅穿T恤與內褲，身旁是一名臉部已被美國當局遮蔽的女子。X@Alexkennedy310

另外，施紀賢日前說，由於愛潑斯坦與被剝奪王子尊號的安德魯之間的關係有最新披露，安德魯應該到美國作證。

現年72歲的曼德森被指涉嫌在2000年代初期多次收受愛潑斯坦的款項。

文德森在寫給工黨秘書長里德利（Hollie Ridley）的信中表示：「關於他20年前向我支付款項的指控，我認為並非事實，我對此毫無紀錄或印象，這點我必須自行調查。」

帳戶涉3度收愛澄斯坦款項

文德森還說：「在進行調查期間，我不希望讓工黨陷入更難堪的境地，因此決定退黨。」並表示對於發生此事感到「遺憾與抱歉」。

美國司法部公布的銀行紀錄顯示，愛潑斯坦在2003至2004年間，分3次將共計7.5萬美元（約58.4萬港元）的款項匯入與文德森有關的銀行帳戶。

文德森較早前接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他對這幾筆匯款毫無印象，也不清楚這些文件的真偽。

文件揭曾穿內褲與女子合照

在新公開且未標註日期的照片中，也出現交德森的身影，照片中他僅穿T恤與內褲，身旁是一名臉部已被美國當局遮蔽的女子。

他告訴BBC，自己「無法辨認出地點或那名女性，也想不起來當時的情況為何」。

其他文件則指出，愛潑斯坦曾於2009年匯款1萬英鎊（10.6萬港元）給文德森的伴侶席爾瓦（Reinaldo Avila da Silva），而當時文德森正擔任政府部長。

文德森今年1月對持續與愛潑斯坦維持友誼一事道歉，此前他曾以自己並非共犯為由拒絕道歉。