德恐怖墮軌案 | 南蘇丹難民突抓18歲少女跳軌 雙雙遭列車撞死

德國漢堡市日前發生一宗驚悚的墮軌案，一名具有難民身分的南蘇丹裔25歲男子，在當地的地鐵萬茨貝克市場站（Wandsbek Markt）月台徘迴，在列車即將駛入月台時，突然緊抱一名不相識的18歲少女，之後一同跳軌。由於列車煞車不及，導致2人當場喪生。

受害人與兇徒不相識 無辜喪命

據《圖片報》報道，事發於1月27日晚上約10時，該名男子舉止異常，疑似受到藥物、酒精影響，或是精神狀況不佳，在月台上遊走徘迴，並自言自語。

萬茨貝克市場站發生恐怖墮軌案，釀2人死亡。路透社

事發的萬茨貝克市場站月台。路透社

位於漢堡的萬茨貝克市場站。維基網站

萬茨貝克市場站案件震驚全國。維基網站

當列車即將進站前，該名男子忽然緊緊抓住一名等候列車的18歲少女，高喊「我要帶妳一起走！」，然後抱著少女縱身跳進月台。當時月台上有數人目擊慘劇發生經過。

透過聯合國難民安置計劃獲收容

目擊者指出，列車雖然緊急煞車，但由於距離太近，仍將2人捲入列車車底。當救援人員將2人救出時，均已無生命跡象。

當地警方表示，嫌兇是25歲南蘇丹裔男子，最初逃難到肯尼亞，2024年才透過聯合國難民安置計劃來到德國，過去曾因多宗輕微犯罪（包括騷擾與滋事）被警方登記在案。至於該名無辜慘死的18歲少女居住漢堡，根本不認識兇徒，當時只是在等車，卻不幸遇害。

警方指出，這是隨機發生的暴力事件，「這名年輕女性只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，卻成了這名心理不穩定男子的犧牲品」。

觸發德民眾怒火 斥接收太多問題難民

德國聯邦移民與難民署（BAMF）表示，透過聯合國難民安置的難民都會事前接受安全審查，主要提供給在第一避難國缺乏生活前景、且特別需要保護的難民，但該男子為何符合資格，仍待釐清。

案件發生後，引發德國民眾怒火，批評德國接收了太多有問題的難民，讓德國成了治安崩壞的國家。許多市民事後前往事發月台獻花，並點燃燭火哀悼這名18歲的少女，同時也有聲音要求在人流量大的地鐵站安裝月台門或加強警力巡邏。

去年8月，德國一個小鎮也曾發生駭人聽聞的類似襲擊，一名16歲少女在火車站月台無故遭一名伊拉克籍男子推下軌道，不幸慘死。

