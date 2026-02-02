伊朗局勢｜伊朗外長稱與美接觸見成效 特朗普指雙方正「嚴肅」對話

伊朗局勢緊張，美國航空母艦和多艘軍艦抵達中東地區，更傳伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令遭刺殺、海軍基地遭無人機攻擊以及多地發生爆炸的傳聞。伊朗外長阿拉格齊表示，伊朗正透過中間方與美國展開接觸，並「已取得一定成效」。

伊朗透露中間人與美接觸

伊朗塔斯尼姆通訊社引述伊朗外長阿拉格齊表示，伊朗正同地區夥伴展開合作，尋求建立對美國的信任以重啟談判，這些接觸透過中間方進行，目前取得一定成效。

美伊關係持續緊張，美國總統特朗普日前表示，伊朗正與美方進行「嚴肅」對話，但他未透露是否已就對伊朗採取行動作出最終決定，只稱美方已有「非常強大的船艦」駛向伊朗。他同時表明，希望透過談判達成一項雙方都可接受、確保伊朗不擁核的協議。

美國總統特朗普表示，伊朗正與美方進行「嚴肅」對話。路透社

伊朗最高領袖哈梅內伊警告，美國若挑起戰爭，將引發「地區性全面戰爭」。他強調，伊朗不會主動發動戰爭，但面對任何侵犯與挑釁，必將堅決回擊，又指伊朗人民不會被美方派遣航母等威脅所動搖。

伊朗最高領袖哈梅內伊警告，美國若挑起戰爭，將引發「地區性全面戰爭」。路透社

據伊朗邁赫爾通訊社報道，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在議會會議上指，鑑於伊朗伊斯蘭革命衛隊被歐盟認定為「恐怖組織」，伊朗根據法律現將歐洲各國軍隊視為「恐怖組織」，歐盟將承擔這一行為的後果。

另一方面，以色列傳媒報道，以軍總參謀長扎米爾本周末在美國華盛頓，與美軍參謀長聯席會議主席丹．凱恩等高級軍官會晤，重點協調兩國針對伊朗的防務安排，並討論美伊緊張局勢可能引發的各種情況及應對措施。