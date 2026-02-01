Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 特朗普稱美伊正在談判：「看看能否取得進展」

即時國際
更新時間：08:20 2026-02-01 HKT
發佈時間：08:20 2026-02-01 HKT

美國總統特朗普31日接受福克斯新聞網訪問時表示，伊朗正與美國進行談判，並稱「讓我們看看能否取得進展，如果不能，就再看接下來會發生什麼」。

特朗普在訪問中提到，美伊「上一次談判」未能成功，其後果是美國轟炸伊朗核設施。他同時表示，美方不會向海灣地區盟友通報可能對伊朗採取的軍事打擊方案。

伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼在社交媒體發文指出，與「人為製造的媒體戰氛圍」相反，伊朗與美國的「談判架構正在逐步形成」。國際媒體普遍解讀為，德黑蘭正朝與華盛頓重啟談判的方向取得進展。

相關新聞：伊朗局勢 | 伊總統：「戰爭不符伊美利益」最高領袖顧問指談判架構正在逐步形成

近期，美國持續加大對伊朗施壓力度，在中東地區部署包括航空母艦在內的多艘軍艦，並多次發出軍事干預威脅。

