銀河系發現「潛在宜居」星球 面積與地球相若

即時國際
更新時間：09:07 2026-01-29 HKT
發佈時間：09:07 2026-01-29 HKT

天文學界尋找「第二個地球」的研究取得重大突破。由澳洲南昆士蘭大學領導的國際研究團隊發現，銀河系內存在一顆名為「HD 137010 b」的潛在宜居類地球行星。這顆行星的大小與地球極為相近，且正圍繞一顆類太陽恒星運行，有關研究成果已於周二（27日）在著名的《天文物理學雜誌快報》上發表。

位於「宜居帶」邊緣 面積僅比地球大約6%

科學家透過分析已退役的克卜勒太空望遠鏡（Kepler）遺留數據，發現了這顆距離地球約146至150光年的岩石行星。HD 137010 b的面積僅比地球大約6%，繞行一顆與太陽相似的恒星運轉。最令研究人員振奮的是，其軌道周期預計約為355天，與地球的一年幾乎一致。

數據顯示，這顆行星剛好位於其宿主恒星「宜居帶」的邊緣。若該星球擁有大氣層，理論上具備維持液態水的物理條件。

氣溫恐低至零下68度  仍有生命存在可能？

然而，HD 137010 b的宜居前景仍面臨嚴峻挑戰。研究指出，雖然宿主恒星HD 137010與太陽屬同類型，但其亮度及溫度均較低。這導致該行星接收到的熱量與光線不足地球的三分之一，其表面溫度預計不高於華氏零下90度（約攝氏零下68度），比平均溫度攝氏零下65度的火星還要寒冷。

雖然環境寒冷，但研究團隊並未排除其宜居可能性。研究人員出，若該行星擁有比地球更濃密的二氧化碳大氣層，便可透過強大的溫室效應鎖住熱量，改善嚴寒狀況，甚至演變成一個氣候溫和、擁有海洋的水世界。

目前，根據團隊的大氣模型分析，HD 137010 b 落在「樂觀宜居帶」（Optimistic Habitable Zone）的機會率高達 51%；而在較嚴謹的「保守宜居帶」亦有 40% 機會。

尋找「地球兄弟」30年 仍待追蹤凌日現象

自30年前天文學家發現第一顆系外行星以來，學界一直致力於尋找與地球環境相似的星球。研究人員指出，雖然HD 137010 b的數據令人振奮，但目前仍需進一步驗證。團隊至少需要再觀測並追蹤一次「凌日事件」（即行星經過恒星前方），以獲取更多大氣或環境數據，方能最終確認其是否具備支持生命的條件。

