美派ICE人員支援米蘭冬奧安保掀爭議 市長：不歡迎「殺人民兵」

米蘭冬奧會將於下月6日揭幕，惟美方的一項安保部署卻在意大利掀起外交風波。美國政府宣布將派遣移民及海關執法局（ICE）人員前往意大利，參與冬奧美方代表團的安保工作。此舉隨即引來意國政界強烈反彈，米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）更公開炮轟，直言不歡迎這支「殺人民兵」。

多名議員促總理梅洛尼介入

米蘭冬奧會定於2月6日至22日舉行。隨着賽事逼近，美方派員支援的消息引發意大利國內爭議。市長薩拉昨日（27日）接受電台訪問時措辭強硬，明確表達對ICE人員進駐的憤慨。與此同時，多名現任及前任議員亦聯署要求總理梅洛尼（Giorgia Meloni）介入，阻止美國的部署計劃，更有民間團體發起請願行動，要求撤回安排。

據報，反對派情緒異常激動，持續向政府施壓，要求內政部長在冬奧開幕前提交詳細報告。

美方澄清無移民執法意圖 意政府稱僅司調查職

面對意大利國內的怒火，美國國土安全部發言人周二證實，ICE確實會派員赴意。發言人澄清，相關人員主要支援美方代表團安保，強調絕對不會在外國進行任何移民執法行動。

意大利內政部亦試圖降溫，解釋稱ICE轄下的美國國土安全調查局（HSI）探員僅承擔調查職責，並非執行第一線具體保安工作。意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）則強調，當地的公共秩序完全由意大利憲兵、警察及金融警察負責。他更反駁反對派的過度反應，直言：「又不是黨衛軍（德國納粹親衛隊）要來了。」

是次爭議之所以迅速升溫，部分原因與近期美國明尼阿波利斯發生的致命槍擊案有關。當時ICE探員的致命執法行為在美國國內已引發極大爭議，相關負面形象亦蔓延至歐洲，加劇了意大利民眾對這批美國執法人員赴意執行任務的擔憂與排斥。