Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

末日時鐘被撥快︱85秒後到「午夜」 科學家：核國霸道、AI隱憂

即時國際
更新時間：17:04 2026-01-28 HKT
發佈時間：17:04 2026-01-28 HKT

世界再逼近末日？總部位於美國芝加哥的非營利組織原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）的科學家，以俄中美等核武強權的強硬行徑、大陸對台「威脅」等亞洲局勢，以及對人工智能（AI）的憂慮等為由，將末日時鐘（Doomsday Clock）往前撥快4秒，調到距午夜剩85秒，是史上最接近午夜的時刻。

4年來第3度調快

路透社報道，原子科學家公報於1947年、即二戰後的冷戰緊張局勢中創立末日時鐘，旨藉此向全球示警人類距離毀滅世界有多近。這是過去4年來，科學家第3度將末日時鐘朝午夜調快。

科學家對AI在缺乏監管下被納入軍事系統感到憂心，並警告AI可能被濫用來協助製造生物威脅，以及在全球散布假訊息的風險。

原子科學家公報主席暨執行長、核武政策專家貝爾（Alexandra Bell）點名全球危機，包括俄烏戰爭、美國與以色列轟炸伊朗，以及印度與巴基斯坦的邊境衝突。她也提到亞洲持續的緊張局勢，包括朝鮮半島局勢與大陸對台「威脅」，以及自美國總統特朗普12個月前重返白宮以來，西半球緊張局勢日益升高。

亞洲局勢持續緊張

美俄之間僅存的核武管制條約「新戰略武器裁減條約」（New START）將於2月5日到期。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）去年9月提議，美俄雙方可再延長一年，遵守條約規定的核彈頭部署上限。特朗普尚未正式回應。

特朗普去年10月下令美軍重啟暫停超過30年的核武試驗程序。除了北韓最近一次於2017年進行測試外，全球已超過1/4個世紀沒有任何核武大國進行過核爆試驗。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
政情
4小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
19小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
23小時前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
23小時前
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
8小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
港男斥福田按摩店多隱藏收費 過夜索$400 老手揭秘北上按摩「潛規則」：你太年輕了｜Juicy叮
港男斥福田按摩店多隱藏收費 過夜索$400 老手揭秘北上按摩「潛規則」：你太年輕了｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
3小時前
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
7小時前