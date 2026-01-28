末日時鐘被撥快︱85秒後到「午夜」 科學家：核國霸道、AI隱憂
更新時間：17:04 2026-01-28 HKT
發佈時間：17:04 2026-01-28 HKT
世界再逼近末日？總部位於美國芝加哥的非營利組織原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）的科學家，以俄中美等核武強權的強硬行徑、大陸對台「威脅」等亞洲局勢，以及對人工智能（AI）的憂慮等為由，將末日時鐘（Doomsday Clock）往前撥快4秒，調到距午夜剩85秒，是史上最接近午夜的時刻。
4年來第3度調快
路透社報道，原子科學家公報於1947年、即二戰後的冷戰緊張局勢中創立末日時鐘，旨藉此向全球示警人類距離毀滅世界有多近。這是過去4年來，科學家第3度將末日時鐘朝午夜調快。
科學家對AI在缺乏監管下被納入軍事系統感到憂心，並警告AI可能被濫用來協助製造生物威脅，以及在全球散布假訊息的風險。
原子科學家公報主席暨執行長、核武政策專家貝爾（Alexandra Bell）點名全球危機，包括俄烏戰爭、美國與以色列轟炸伊朗，以及印度與巴基斯坦的邊境衝突。她也提到亞洲持續的緊張局勢，包括朝鮮半島局勢與大陸對台「威脅」，以及自美國總統特朗普12個月前重返白宮以來，西半球緊張局勢日益升高。
亞洲局勢持續緊張
美俄之間僅存的核武管制條約「新戰略武器裁減條約」（New START）將於2月5日到期。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）去年9月提議，美俄雙方可再延長一年，遵守條約規定的核彈頭部署上限。特朗普尚未正式回應。
特朗普去年10月下令美軍重啟暫停超過30年的核武試驗程序。除了北韓最近一次於2017年進行測試外，全球已超過1/4個世紀沒有任何核武大國進行過核爆試驗。
