南韓前第一夫人︱金建希受賄被判囚20個月 曾被偷拍收牧師贈Dior手袋最轟動

南韓前第一夫人、前總統尹錫悅夫人金建希，涉及操縱股價、收受宗教團體奢華禮品，被控受賄等罪，今日下午一審宣判獲刑1年8個月。



據央視報道，金建希所涉案件包括德意志汽車公司股價操縱、高價名牌商品收受、總統辦公室及官邸遷移介入、非法政治資金收受等，多項嫌疑涉嫌違反韓國《資本市場法》、《政治資金法》以及《特定犯罪加重處罰法》中關於「斡旋受賄」的條款，即利用自身所處位置以及影響力等接受請託間接受賄。

法院今日宣判的是金建希身負多項嫌疑中，首次一審判決。

首爾中央地方法院2025年8月12日簽發對金建希的逮捕令，她隨後一直處於被羈押狀態。



南韓第一夫人金建希今年53歲，2012年嫁給尹錫悅。在尹錫悅選上總統之後，金建希獲得南韓「最美第一夫人」稱號。她的負面傳聞不少，例如收受回扣、買通記者、整容、經歷造假、論文抄襲等。

對於整容傳聞，金建希曾公開承認動過眼部整形手術。不過，她未有提及其他部位也有動過刀。



2009年至2012年間，金建希涉嫌炒作BMW韓國代理商德意志汽車（Deutsch Motors）公司股價，從中獲利，當時國會還通過「金建希特別檢察法」，最後由尹錫悅出手行使否決權，才令金建希避過被調查。

2023年11月，以Youtube為播送平台的南韓新聞頻道《首爾之聲》（Voice of Seoul）披露影片，內容是金建希2022年9月收下牧師贈與價值300萬韓元（約港幣1.76萬元）Dior手袋的場面，偷拍鏡頭藏在牧師的手錶。

2025年7月，金建希被證實碩士學位論文剽竊，繼早前被淑明女子大學撤銷碩士學位，博士學歷也受牽連。南韓國民大學今天宣布，因金建希入學資格不符條件，博士學位宣告無效。

