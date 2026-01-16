Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

妨礙執行拘捕令等一審罪成 南韓前總統尹錫悅被判刑5年

即時國際
更新時間：14:05 2026-01-16 HKT
發佈時間：14:05 2026-01-16 HKT

南韓首爾中央地方法院周五下午就前總統尹錫悅發動緊急戒嚴面臨的系列指控中，關於涉嫌動用總統警衛處阻止調查機關對其實施拘捕等3項控罪進行宣判，裁定罪成，判刑5年。這是尹錫悅因發動緊急戒嚴面臨的多項案件中，法院首次進行的宣判，而判決可以上訴。

帶頭發起內亂案 檢方求判死刑

尹錫悅目前身陷8宗刑事訴訟，今次是首次宣判，庭審現場由媒體轉播。上述案件一審宣判之後，尹錫悅將繼續就其餘7宗案件受審。其中最關鍵的尹錫悅涉嫌帶頭發起內亂案一審將於2月19日宣判。本月13日，尹錫悅就此案被獨檢組求判死刑。

大批親尹錫悅示威者在附近高呼支持口號。路透社
大批親尹錫悅示威者在附近高呼支持口號。路透社
接載尹錫悅的巴士開到首爾法院。法新社
接載尹錫悅的巴士開到首爾法院。法新社
尹錫悅被判刑5年。美聯社
尹錫悅被判刑5年。美聯社
大批尹錫悅支持者在法院外示威。美聯社
大批尹錫悅支持者在法院外示威。美聯社

尹錫悅涉嫌2025年1月3日動員總統警衛處職員妨礙高級公職人員犯罪調查處（公調處）針對尹錫悅執行拘留令；涉嫌在宣布戒嚴之前只召集部分國務委員開會討論戒嚴事宜，剝奪其餘9名國務委員行使審議戒嚴的權利，且向外媒傳播虛假資訊，刪除加密電話通訊記錄；涉嫌在戒嚴解除之後補制相關文件並將此銷毀。

他被法院裁定上述控罪罪成，檢方曾要求法院數罪併罰，判處尹錫悅監禁10年。其中獨檢組就尹錫悅涉嫌妨礙執行拘留令建議判監5年；就涉嫌侵犯國務委員審議權和議決權等權利、向外媒記者提供虛假資訊、毀滅加密手機相關證據建議判刑3年；就涉嫌事後補制戒嚴文件建議判刑2年。

判決可上訴

尹錫悅最終被判刑5年，該判決可以上訴。

獨檢組指出，被告為隱瞞自身犯罪行為並使其合理化，將國家機關據為己有，構成重大犯罪。為規範梳理憲法和法治秩序，防止最高權力者濫用職權的情況重演，應向被告嚴肅追責。

電視轉播判決

一審宣判現場通過各家電視臺實況轉播。此前，法院批准電視台提出在現場轉播的申請。

尹錫悅成為南韓第3位庭審過程被轉播的前任總統。法院曾於2018年4月和7月准許媒體轉播前總統朴槿惠涉嫌干政和受賄案宣判現場。同年10月，前總統李明博涉嫌貪污受賄案宣判現場也被批准轉播。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
3小時前
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
5小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
2小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
17小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
22小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
23小時前
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教預知電動車死亡陷阱
03:35
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱
申訴熱話
6小時前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
17小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
16小時前