印歐歷時20年終達世紀自貿協定 覆蓋20億人口齊降關稅減對美依賴

歷經近20年艱鉅談判，印度與歐盟昨日在新德里正式宣布達成自由貿易協定（FTA），同意大幅削減大部分商品關稅，被外界形容為「世紀大交易」。協定覆蓋人口高達20億，佔全球GDP約四分之一及全球貿易三分之一，雙方均期望藉此降低對美國市場的依賴，重塑全球貿易布局。

葡萄酒稅率大削至20% 汽車關稅5年內清零

印度總理莫迪昨日與歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席科斯塔在新德里共同公布協議內容。莫迪形容，這是「史上最大規模的協議」，將為印度14億人口及歐洲民眾帶來龐大機遇。馮德萊恩亦指出，「歐洲與印度今日締造了歷史」。

印度總理莫迪昨日與歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席科斯塔在新德里共同公布協議內容。法新社

歐盟數據顯示，2024年印歐雙邊貨物貿易額達1200億歐羅，佔印度貿易總額11.5%。法新社

歐盟數據顯示，2024年印歐雙邊貨物貿易額達1200億歐羅，佔印度貿易總額11.5%，較十年前增長近九成，另有約600億歐羅服務貿易。分析指出，協議達成正值美國對印度等經濟體徵收高關稅、擾亂全球貿易之際，促使主要經濟體加快尋找替代市場。

根據協定，印度將向歐洲商品大幅開放市場。歐洲葡萄酒關稅將即時由150%降至75%，並逐步降至20%；烈酒關稅亦會降至40%。機械、化學品及藥品等關稅將基本取消，其中機械現行關稅最高達44%。汽車方面，印度將在5年內把部分歐洲汽車進口關稅，由現時110%大幅削減至10%，福士、雷諾、平治及寶馬等歐洲車企被視為主要受惠者。協議生效後，每年25萬輛、價值超過1.5萬歐羅的汽車，關稅將即時降至30%至35%，並於5年內歸零。

歐盟方面，承諾在7年內對99.5%自印度進口商品削減關稅，其中海產、皮革、紡織品、化學品、橡膠、賤金屬以及寶石和珠寶，將享零關稅待遇。不過，基於國內政治考慮，印度把乳製品及穀物排除在協議之外；歐盟亦拒絕對印度糖、肉類、家禽及牛肉產品提供關稅優惠。

除經貿範疇外，雙方亦同意加強國防與安全合作，並計劃另簽協議，促進勞工、學生、研究人員及高技能專才流動。歐盟預計，協議全面實施後，歐盟對印度出口將於2032年底前「翻倍」，96.6%貿易商品（按價值計）關稅被取消或降低，每年可為歐洲企業節省約40億歐羅關稅支出。

協議正式簽署前，仍須完成為期約5至6個月的法律審查程序。印度官員預期，協議可望在一年內正式生效。馮德萊恩總結指，印歐正向一個分裂的世界展示「另一條可行之路」。