Alex Honnold｜搵命博登頂台北101竟報酬少得可憐？美媒爆只收此金額 

美國攀岩傳奇Alex Honnold再創瘋狂紀錄，於本月25日早上在完全沒有繩索或安全護具的情況下，挑戰攀登高達508米的台北101，歷時約一個半小時成功登頂，畫面震撼全球。不過，這場「一失足即喪命」的極危險壯舉，背後報酬卻被他形容為「少得令人尷尬」。

徒手攀508米摩天樓震撼全球 自嘲酬勞「令人尷尬」

霍諾德今次行動屬串流平台Netflix直播節目一部分，美國《紐約時報》引述知情人士透露，他的酬勞僅屬「中六位數美元」（mid-six figures），遠低於主流體育明星的收入水平。

霍諾德其後受訪時亦未有否認相關說法，但拒絕公開具體金額，只笑言：「我不會說，那是一個令人尷尬的數目。」他更直言，若把這次報酬放在職業體育的脈絡下比較，「簡直微不足道」，並以美國職棒大聯盟球員動輒逾1.7億美元合約作對比，形容差距懸殊。

被追問這是否其職業生涯最大一筆收入時，霍諾德回應：「也許吧，但比我經紀人期望的少。」他同時強調，金錢並非動機，「就算沒有電視節目、沒有酬勞，只要大樓批准，我仍然會去做，因為我知道自己做得到，而且那會很精彩。」

徒手攀登玻璃外牆 中段「竹節盒」最凶險

當日攀登過程中，霍諾德僅憑雙手、雙腳及止滑鎂粉，沿着台北101外牆玻璃與結構邊角向上推進。他選擇大樓其中一角作攀爬路線，途中需繞過多個大型裝飾結構。最具挑戰性的，是大樓中段64層、被稱為「竹節盒」的區域，外牆呈外傾設計，對體力與心理都是極大考驗。

整個攀登分成八個區段，每完成一段才可在陽台短暫休息。直播畫面顯示，他攀爬期間仍不時向地面民眾揮手，甚至在半空中與人互動，最後成功登頂後高舉雙手致意，並形容景色「美得不可思議」，但亦坦言高空風勢強勁，「一直提醒自己不要在尖塔上失去平衡」。

在攀登結束後接受《綜藝》採訪時，霍諾德表示，起初他對這次壯舉引發的關注感到有些忐忑不安——包括成千上萬的觀眾在現場觀看他，這對他來說是第一次——但最終他還是接受了這一切。

「過去幾天，我的想法開始有所轉變。」他說： 「一開始感覺這有點刺激，有點緊張什麼的，後來變成了非常興奮，也很有動力。我覺得自己視角發生了轉變，開始享受整個過程的壯觀景象。我想，如果我一路向裡面的人們揮手致意，好好享受攀登的過程，整個過程就會更有趣。」

霍諾德生於美國加州，主攻「Free Solo」徒手攀岩，以不依賴任何保護裝備聞名。2017年，他成功徒手攀登優勝美地國家公園酋長岩，歷時近4小時，相關紀錄片《赤手登峰》更奪得奧斯卡最佳紀錄片，奠定其傳奇地位。

相比名與利，霍諾德多次強調，真正吸引他的，是「知道自己能做到」。今次台北101之行，正好再次印證，對這位攀岩狂人而言，生死邊緣的挑戰，遠比酬勞來得重要。

