Alex Honnold︱成功徒手攀爬台北101 Netflix貼壯麗自拍照︱多圖

美國傳奇攀岩專家霍諾德（Alex Honnold）今日（25日）花用了1小時31分40秒，成徒手攀爬508米的台北地標101大樓，除創舉引起網絡熱話，霍諾德在樓頂的一張自拍照亦遭瘋傳。

Netflix官方IG帳號上傳霍諾德的自拍畫面。照片中，霍諾德登上位於509.2米高的塔尖，面帶微笑舉起手機自拍，身後看見層層山巒，腳下更是密集排列的城市屋頂。

相片被網民封為「史上最狂自拍」的照片，完整呈現台北城市景觀，也讓不少國際粉絲首次看見台灣的壯闊樣貌。

由於照片由擁有高達4049萬粉絲的Netflix官方帳號發布，短時間內迅速在交交平台廣傳。