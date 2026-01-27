Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日49條航線取消100%航班　高市早苗：擬尋求與習近平直接對話

更新時間：06:38 2026-01-27 HKT
中日關係持續緊張，民航往來進一步受挫。內地交通數據平台顯示，至本月26日，已有49條中日航線於明年2月取消全部航班，情況較1月進一步惡化。與此同時，日本首相高市早苗表態，將考慮與中國國家主席習近平直接對話，冀「讓日方立場獲中方正確認識」。

《第一財經》引述「航班管家」數據報道，20261月中國內地赴日航班取消率已升至約47%，按月上升近8個百分點；而至2月，已有49條航線被全面取消，當中包括由深圳寶安出發前往新千歲及日本中部地區的航線。業界指出，這反映航空公司對中日客運需求及政治風險評估趨於保守。

本首相高市早苗表態，將考慮與中國國家主席習近平直接對話。法新社
在北京，中國外交部近日提醒中國公民春節期間避免前往日本。路透社
相關新聞：遊日注意｜罪案地震多發 外交部提醒中國公民春節避免前往

受影響下，中國多間航空公司進一步延長赴日航班免費退改安排。包括中國國際航空、東方航空、南方航空，以及廈門航空、山東航空等，均宣布相關安排延長至今年1024日，涵蓋2026年夏秋航季。

在日中關係惡化背景下，高市早苗周一回應傳媒提問時表示，為讓日本立場獲得正確認識，將把「直接對話」納入考慮範圍，形容自己態度「很積極」。她同時強調，日方並未與中方完全中斷溝通，目前在不同層級仍保持交流。

高市早苗近日因「台灣有事」相關言論，被外界視為加劇中日緊張關係。她則重申，日本對與中國對話的大門仍然敞開，但在國家安全議題上不會退讓。

內閣支持度回落　選舉前夕壓力升溫

日本放送協會（NHK）最新民調顯示，高市內閣支持率為59%，較兩星期前下跌3個百分點，不支持度則上升至26%。政黨支持度方面，自民黨以約36%居首，明顯拋離主要在野勢力。高市早苗亦表明，若執政聯盟在下月大選中未能取得多數，她將即時辭任首相。

在北京，中國外交部近日提醒中國公民春節期間避免前往日本，指當地近期治安不靖，發生多宗針對中國公民的違法案件，亦提及日本政府就後續地震風險發出警告，認為中國公民在當地面臨較嚴重安全威脅。

 

