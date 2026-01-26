遊日注意｜罪案地震多發 外交部提醒中國公民春節避免前往

中國外交部今日再發公告，提醒中國公民春節期間避免前往日本。公告稱，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。

去年12月日本全國百貨店的中國遊客購物人數減少4成。路透社

受到中國政府提醒公民避免赴日的措施影響，到日本旅遊的中國遊客數目減少。路透社

公告稱，農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警信息，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯系駐日使領館尋求協助。

日本首相高市早苗去年11月在國會答問中提到「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，引發中日外交風波。