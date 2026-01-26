Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意｜罪案地震多發 外交部提醒中國公民春節避免前往

即時國際
更新時間：18:17 2026-01-26 HKT
發佈時間：18:17 2026-01-26 HKT

中國外交部今日再發公告，提醒中國公民春節期間避免前往日本。公告稱，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。

去年12月日本全國百貨店的中國遊客購物人數減少4成。路透社
去年12月日本全國百貨店的中國遊客購物人數減少4成。路透社
受到中國政府提醒公民避免赴日的措施影響，到日本旅遊的中國遊客數目減少。路透社
受到中國政府提醒公民避免赴日的措施影響，到日本旅遊的中國遊客數目減少。路透社

公告稱，農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警信息，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯系駐日使領館尋求協助。

日本首相高市早苗去年11月在國會答問中提到「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，引發中日外交風波。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
8小時前
03:05
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
7小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？
政情
9小時前
連鎖快餐店突發優惠！一連五日 1招即享全單8折 全日早午茶晚市都有得減
連鎖快餐店突發優惠！一連五日 1招即享全單8折 全日早午茶晚市都有得減
飲食
7小時前
「火雲邪神」梁小龍深圳低調出殯 白彪陳惠敏黃夏蕙送別故友 周星馳送花牌作最後心意
00:59
「火雲邪神」梁小龍深圳低調出殯 白彪陳惠敏黃夏蕙送別故友 周星馳送花牌作最後心意
影視圈
5小時前
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
20小時前
遊客登八達嶺長城遊覽。中新社
跟團遊北京︱六旬漢連續兩日凌晨集合猝死 家屬提告獲賠¥35萬
即時中國
20小時前