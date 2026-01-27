以巴衝突｜以軍尋回最後一名人質遺體：下階段目標解除哈馬斯武裝

以色列宣布，已在加沙尋回最後一名人質的遺體，標誌着長達逾一年的「人質篇章」正式落幕，同時亦為以哈停火協議推進至更棘手的第二階段鋪路。分析指出，隨着人質問題告一段落，圍繞加沙未來管治、哈馬斯去武裝，以及以軍撤離等核心分歧，將成為新一輪博弈焦點。

內塔尼亞胡稱「難以置信的成就」 下目標解除哈馬斯武裝

以色列總理內塔尼亞胡周一向國會表示，以軍在加沙北部一處墓地尋回24歲警員拉恩．格維利（Ran Gvili）的遺體，形容行動是「難以置信的成就」。格維利在2023年10月7日哈馬斯突襲以色列期間殉職，亦是最早被帶入加沙的人員之一。

內塔尼亞胡強調：「加沙已沒有任何人質，我們已完成這項承諾，亦會完成其餘目標。」他同時表明，下一階段的重點並非重建，而是解除哈馬斯武裝及加沙去軍事化。

按照停火安排，人質（包括遺體）全數交還，是第一階段的關鍵條件之一。格維利家屬早前曾公開呼籲，以方在未尋回其遺體前，不應推進下一階段談判。哈馬斯則表示，已履行第一階段所有承諾，否認拖延指控。

拉法口岸勢重啟 加沙民眾盼轉機

以色列總理辦公室表示，完成遺體搜尋後，將重開連接加沙與埃及的拉法口岸。該口岸自去年5月起大致關閉，被視為加沙通往外界的「生命線」。

多名加沙居民對口岸或重開表示期待。有癌症患者家屬盼望可安排出境治療，亦有難民營居民呼籲國際社會及美國向以色列施壓，放行更多援助物資與流動房屋，改善人道狀況。

第二階段挑戰重重 國際部隊與治理成焦點

停火第二階段預料涉及更複雜議題，包括建立新的加沙管治架構、部署國際安全部隊、以軍逐步後撤，以及全面重建計劃。美國與其他斡旋方正加緊推動相關談判，但各方立場仍存巨大分歧。

白宮發言人形容尋回最後一名人質遺體是「令人振奮的消息」，美國總統特朗普亦在社交平台發文稱「這原被視為不可能完成的任務」。

血腥未止 停火後仍逾480巴人喪生

不過，加沙局勢仍未完全降溫。當地醫院表示，以軍周一再造成至少兩名巴勒斯坦人死亡。加沙衛生部門統計，自2023年戰事爆發以來，已有逾7.14萬名巴勒斯坦人喪生，而最新停火生效後，仍有超過480人死於以軍火力。