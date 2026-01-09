以巴衝突 | 第一階段停火協議瀕危 以軍空襲加沙釀至少13死包括5兒童
更新時間：11:14 2026-01-09 HKT
發佈時間：11:14 2026-01-09 HKT
發佈時間：11:14 2026-01-09 HKT
以色列部隊周四（8日）對加沙發動多場空襲，造成至少13名巴人死亡，其中包括5名兒童。加沙民防部門表示，儘管停火協議已基本停止了戰鬥，但以色列最新空襲行動再度危及停火協議。而巴勒斯坦武裝組織哈馬斯發聲明，呼籲停火談判斡旋方和擔保方向以方施壓，讓以方立即停止暴行，遵守協議條款，包括雙向開放加沙地帶南部拉法口岸、允許更多援助物資和避難物資入境等。
去年10月停火生效後 加沙425死1206傷
自加沙停火第一階段協議2025年10月生效以來，以色列與哈馬斯衝突不斷，互指對方違反停火協議。巴勒斯坦加沙衞生部門周四發布的數據顯示，停火生效以來，以軍在加沙地帶的行動已造成425人死亡、1206人受傷。
加沙民防部門發言人巴薩爾指，一架無人機周四襲擊加沙南部一個收容流離失所者的帳篷，造成包括3名兒童在內的4人死亡。
加沙1天內多次遭空襲
在加沙北部，一名11歲女童在賈巴利亞難民營附近遇難；一所學校遭到襲擊，造成一人死亡；南部汗尤尼斯附近一架無人機炸死一名男子。另有2名加沙巴人，包括一名兒童，在其他攻擊中喪生。
巴薩爾表示，以色列還空襲加沙城東部一處房屋，造成4人死亡。他補充說，搜救失蹤人員的工作已經開始。
巴薩爾指出，向周四早上以來，以色列對加沙的襲擊已造成13人死亡，這明顯違反了停火協議。
以軍指哈馬斯違反停火協議
而以軍宣布空襲一處火箭發射地點，該地點不久前射出一枚火箭，但未能飛抵以色列領土。以軍並指控巴勒斯坦武裝組織哈馬斯過去24小時內2度違反停火協議。
哈馬斯發言人卡西姆反指，周四在加沙發生的空襲「證實了以色列佔領當局放棄了對停火的承諾」。
最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
2026-01-08 10:00 HKT