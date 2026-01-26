緬甸大選結束 軍方「文職代理人」鞏發黨宣布勝選

緬甸舉行自2021年軍事政變以來的首次選舉，經過歷時長達一個月的投票後，親軍方主要政黨聯邦鞏固與發展黨（鞏發黨，USDP）宣佈：「我們已經贏得了多數席位。」



緬甸於2010年結束長達近半個世紀的軍政府統治，組成文人政府，但軍方於2021年發動政變奪權，並引發內戰。軍方承諾透過選舉將權力還給人民，但由前軍人組的鞏發黨被認為是軍方的文職代理人，選舉只是為軍方統治披上合法的外衣。

年輕選民：唯一參選人又是評判

此次大選分三個階段投票，第一階段投票於2025年12月28日在102個鎮區舉行，第二階段於1月11日在100個鎮區舉行，第三階段於1月25日在約60個鎮區舉行。鞏發黨在第一和第二階段投票中已輕鬆獲勝。



一位28歲的仰光居民出於安全考慮匿名說：「他們在選舉前就已經贏了。」他補充說：「他們是唯一參賽者，也是裁判。幾乎所有人都不會對他們組建的政府抱有信心。」

軍政府嚴厲清洗異議人士，根據新法規定，任何抗議或批評選舉的行為最高罰監禁10年。政治犯援助協會監測組織稱，超過2.2萬人被關押在軍政府的監獄中。

根據先前軍政府時期制定的憲法，四分之一的非選舉產生的議會席次將保留給武裝部隊成員。議會將於3月召開，屆時將由多數議員選出總統。軍政府領袖敏昂萊周日身空便服巡視曼德勒市的投票站，他再次拒絕排除新政府總統的可能性。