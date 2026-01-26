死亡旋風︱美軍直升機著陸 日本女教師遭吹倒不治
更新時間：12:34 2026-01-26 HKT
發佈時間：12:34 2026-01-26 HKT
發佈時間：12:34 2026-01-26 HKT
共同社周一（26日）報道，美軍駐日本沖繩嘉手納空軍基地附近小學，邀請美軍直升機到校讓學生參觀，豈料直升機著陸期間，掀起的旋風吹倒一名日本女教師，她其後不治。
報道指，美軍國防報屬下的《星條旗報》網路版公布空軍的調查報告。2025年4月，沖繩縣嘉手納町的小學舉辦參觀直升機活動，邀請嘉手納基地派遣一架救援直升機到校。
相關新聞：沖繩駐日美軍基地彈藥庫旁爆炸 傳涉未爆彈4自衛隊員傷
未停定前須保持150米距離
不過，美軍直升機到場準備著陸期間，旋翼產生的強風，導致一名60歲的日本女教師手中傘被吹開，她失去平衡後頭部受傷，送院5日後死亡。
調查報告指出，活動負責人並不清楚，直升機未停定時，須保持150米以上距離的空軍安全規則，參觀者過於接近直升機。據報，身亡的教師當時距離直升機僅約26米。報告指也有兩名學童跌倒，並沒有受重傷。
最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT