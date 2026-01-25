釣魚島爭議︱石垣市通過新例加強管理 在野黨斥惡化中日關係

日本沖繩縣石垣市議會23日，以多數通過新條例，即時加強對有主權爭議的尖閣諸島（中國稱釣魚島）的管理，包括環境調查、支援漁船安全、探討觀光等。在野黨批評稱，這項條例有可能導致日中關係進一步惡化。至發稿時中國外交部未就事件有回應。

稱加強環境保護

日媒共同社報道，石垣市議會上周五（23日）召開臨時會議，表決去年12月，由自民黨系市議員提交的加強管理涵蓋尖閣諸島的條例草案。

結果，在不含議長的21人中，14人讚成，7人反對，通過條例並即日施行。

相關新聞：中日關係緊張之際 中國海警編隊今在釣魚島巡航

新條例指出，尖閣的自然環境和周邊海域資源等是石垣市未來永續的重要財產。條例的內容還包括，石垣市將致力於實施環境調查，支援確保在周邊航行的漁船等的安全；探討促進觀光、教育和學術研究等有助於地區振興的利用舉措等。

石垣市在野黨黨團的市議員長濱信夫指，鑑於尖閣是國境離島，應事先與中央政府各部門進行協調。他還批評稱，新條例有可能導致日中關係進一步惡化。

中國外交部一直強調，釣魚島及其附屬島嶼，自古以來也是中國領土。