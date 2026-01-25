紐約公寓煤氣爆炸起火釀一死14傷 逾百戶居民緊急疏散

美國紐約市布朗克斯區一幢公共房屋大廈，當地時間周六凌晨發生煤氣爆炸並引發大火，造成最少1人死亡、14人受傷，其中1人情況危殆，約150戶居民緊急疏散。事發時氣溫跌至零下，救援工作一度受嚴寒天氣影響。

消防接異味報告 調查期間爆炸

事發於凌晨零時許，發生在紐約一幢樓高17層、由紐約市房屋局（NYCHA）管理的住宅大廈。紐約消防局表示，消防員接獲大廈15及16樓傳出煤氣異味的報告後到場調查，其間突然發生爆炸，火勢迅速蔓延至高層多個單位。

目擊者形容，火警期間多名住戶被迫探出窗外呼救。消防部門指，爆炸造成約12個單位結構嚴重受損，16及17樓共有10個單位起火。當局出動逾200名消防及緊急救援人員灌救及疏散。

當局暫未公布死者身份。傷者中，1人危殆、5人重傷，其餘8人傷勢較輕，已分送多間醫院治理。

市政府表示，涉事大廈近期正進行翻新工程，天然氣系統相關工程已完成並通過檢查，爆炸原因仍有待進一步調查。紐約市住房及城市規劃副市長博佐格形容事件是「令人難以置信的悲劇」，向死傷者家屬致以慰問。

當局已在附近學校設立臨時安置中心，紅十字會亦到場協助受影響居民提供臨時住宿及生活支援。