美新版國防戰略 | 本土防衛優先 印太地區威懾中國居次

美國五角大樓周五（23日）公布《國防戰略》（NDS），將本土防衛列為首要任務，其優先順序高於在印太地區的軍事行動，未來可能削減駐歐洲和南韓的美軍兵力，但否認正朝「孤立主義」發展，又呼籲盟友分擔更多責任，並增加對國防工業基礎投資。

特朗普2018年在首個任期時，發布NDS強調中俄並重；拜登政府在2022年的版本則直指中國是美國最大的安全挑戰。

依2026年最新版NDS，五角大廈的四大優先事項為：一、保衛美國本土；二、在印太地區「透過實力而非對抗」威懾中國；三、要求美國盟友及合作夥伴分擔更多責任；四、「強力驅動」美國國防工業基礎。

相關新聞：解放軍能摧毀美最強航母「福特艦」？ 美國防部機密文件流出露玄機

美國國防部長赫格塞思。法新社

美國新版國防戰略將本土防衛列為首要任務，圖為美國航母「林肯號」。美聯社

美方表明將優先捍衛美國本土，並威懾中國，圖為美國軍艦。路透社

指中國實力第2強 僅次美國

最新版NDS在中國一節中指出，無論以何種標準衡量，中國都已僅次於美國，成為全球實力第二強大的國家，並且是自19世紀以來、相對於美國而言實力最強的對手。此外，儘管中國面臨顯著的內部經濟、人口與社會挑戰，但整體實力仍持續增長。

報告在俄羅斯一節中提及，美國現在和未來將持續參與歐洲事務，但華府必須、也將優先捍衛美國本土，並威懾中國。

新版未提及台灣

根據軍事新聞網站Breaking Defense轉述，最新版NDS強調：「特朗普總統已明確表示，希望印太地區能實現正當的和平，在貿易公開且公平流動的情況下，所有人都能繁榮發展，且我們的利益受到尊重。國防部將運用這些接觸與互動，協助向中國當局傳達這一願景與意圖，同時也將透過自身行為，展現我們真誠希望實現並維持和平且繁榮未來的立場。」

2022版NDS曾4度提到台灣，指中國破壞美國在印太區域的盟友和安全夥伴關係，運用其逐步增加的經濟、軍事力量脅迫鄰國；中國對台灣增加言詞挑釁和威脅行動，破壞局勢穩定，製造誤判風險並威脅台海和平。2026版文件則對「台灣」隻字未提。

NDS闡述國防部將如何遵循《國家安全戰略》（NSS）的指導，依法至少每4年檢討一次，通常會在新政府上任後一至兩年內發布一版，作為該任期的總體國防指導原則。

然而，與過往不同的是，國防部今次發布相當低調，在整個美國東岸關注即將來臨的暴風雪之際，於周五（23日）晚近7時，只以電子郵件發送文件，事前毫無預告，且未如慣例附上國防部長赫格塞思發表宣告時常見的錄影演講。