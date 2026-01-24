Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度男女殺人犯獄中相戀 法院批15日假釋結婚

即時國際
更新時間：11:10 2026-01-24 HKT
發佈時間：11:10 2026-01-24 HKT

印度傳媒報道，兩名因謀殺罪判囚終身的囚犯，在監獄內結識並相戀，獲當地法院批准假釋15日於周六（24日）結婚。

印度傳媒《今日印度》報道，31歲的女囚犯賽斯（Priya Seth）與29歲的普拉薩（Hanuman Prasad）在印度西北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）的開放式監獄認識、相戀繼而決定結婚。當地高等法院特准15日假釋，讓兩人出獄成婚，再返回監獄服刑。

開放式監獄容囚犯出外工作

普拉薩和賽斯分別在一年前由普通監獄轉至開放式監獄，繼而認識，並相戀近一年。

成就戀情的開放式監獄始自1972年拉賈斯坦邦的監獄改革。囚犯在普通監獄內服刑約7年後，只要表現良好，經評估後重犯機會低，可獲揀選轉至開放式監獄服刑。

開放式監獄有數十間房，只有數名工作人員。囚犯毋須困於監倉，可自由「放風」甚至出外尋找工作，賺錢養活自己，早上7時起可外出，晚上7時前回監獄報到即可。他們的家人甚至可搬進監獄居住陪伴囚犯。監獄內禁止打架和犯罪，一旦違犯規矩，則要重回普通監獄服刊。

新人皆犯謀殺罪  死者家屬挑戰假釋

新郎普拉薩2017年應跆拳道選手女友桑圖西（Santosh）要求，殺害桑圖西的丈夫。桑圖西3名子女與同住的姪兒目擊整個過程，她隨即要求普拉薩殺害孩子與姪兒，以絕後患，案件震驚當地。

至於新娘賽斯，本為模特兒，2018年精心策劃綁架在交友平台Tinder認識的商人沙瑪，並勒索贖金，償還男友卡姆拉的欠債。賽斯與兩名共犯綁架沙瑪後，向其父親索取100萬盧比（約8.5萬港元）贖金，對方最終只籌得30萬盧比（約2.6萬港元）。賽斯擔心釋放「肉參」會遭揭發。

賽斯與同謀決定撕票，再將屍體裝入行李箱後棄置。他們在沙瑪臉上刺下多刀，避免外界辨認屍體身份。

由於普拉薩和賽斯犯下重罪，這次法庭批准假釋結婚，引起當地民眾不滿。遭賽斯殺害的沙碼親屬表示將挑戰假釋判決。親屬指法院沒有通知兇手獲假釋，將上訴到底。

