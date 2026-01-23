Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度男遭拍片指控非禮不堪網暴亡 警拘女網紅控「教唆自殺」

印度35歲女網紅穆斯塔法（Shimjitha Musthafa）拍片指控一名42歲男子在巴士上非禮，影片曝光後獲得200多萬點閱。這名男子慘遭網暴，不堪打擊在家中自盡，警方因此將穆斯塔法拘捕。

16日，穆斯塔法拍攝影片，聲稱在一輛前往喀拉拉邦帕伊耶恩努爾鎮（Payyannur）的巴士上，遭42歲男乘客迪帕克（Deepak U）不當觸摸。影片引起巨大迴響，18日早上迪帕克父母叫迪帕克起床時，發現房內沒有反應，破門驚見兒子身亡。

死者父母指控穆斯塔法為了製造流量捏造非禮指控，令兒子慘遭網暴才會做出傻事，「我的孩子無法承認這樣的指責，他沒有做錯任何事」。有網民仔細觀看影片，認為穆斯塔法原本與死者並排站立，她換過位置，疑似為了拍攝故意製造「手踭撞胸」的畫面。

警方19日以教唆自殺罪立案調查，對穆斯塔法發出通緝令，21日上午將她拘留，目前正在調查影片真實性。

事件引發大批憤怒民眾聚集在警局前抗議，怒斥穆斯塔法不可原諒。喀拉拉邦人權委員會也介入，要求警方在一周內提交報告。

 

