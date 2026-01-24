特朗普突24小時內狂發逾80貼文　美媒揭為一事嬲爆

美國總統特朗普過去24小時在自家社交平台「Truth Social」異常活躍，連發及轉發逾80則貼文，火力全開、語氣激烈。美國媒體《每日野獸》披露，特朗普突然「情緒爆發」，導火線與其在瑞士達沃斯的行程受挫有關。

報道指，特朗普日前在世界經濟論壇期間高調推動其倡議成立的「和平委員會」，但實際反應遠遜預期。白宮原先放風指會有約35國代表出席相關簽署儀式，最終到場者僅十餘國，多名在達沃斯現身的世界領袖選擇冷處理，令特朗普大感尷尬和不悅。

數據顯示，在美國東岸時間上午10時38分至下午1時之間短短兩小時內，特朗普已連續發布51則貼文，幾乎每四分鐘一則。內容涵蓋攻擊政敵、力撐盟友、轉發自誇帖文，以及多宗政治與司法議題，包括抨擊特別檢察官Jack Smith、重提2020年選舉舞弊陰謀論、揚言起訴《紐約時報》、宣布控告摩根大通及其行政總裁戴蒙等。

《每日野獸》形容，這波「發帖狂潮」正值特朗普一次「備受批評的達沃斯之行」尾聲。特朗普此前在論壇演講中再提購買格陵蘭構想，惹來不少質疑聲音；至翌日的「和平委員會」簽署儀式，更被指場面冷清，與白宮鋪天蓋地的宣傳形成強烈落差。

報道指，儘管白宮預計有35個國家代表出席儀式，但實際到場僅有十餘人。其他出席達沃斯的世界領導人，如法國總統馬克龍、德國總理默茨、加拿大總理卡尼和烏克蘭總統澤連斯基等，幾乎全部歐洲傳統盟友都給特朗普「貼冷面」。

在連番猛烈輸出後，特朗普語氣一度轉為自我肯定，特朗普美東時間下午13時35分發帖，形容達沃斯行程「精彩絕倫」，又指格陵蘭協議框架正在推進，「和平委員會是前所未見的構想」。

然而，這並未令其「收火」，隨後12小時內，他再發逾20則帖文，繼續點名攻擊多名政界人物及機構：

下午16時51分，特朗普回顧過去一年的「勵志史」——從「階下囚」到《時代》周刊「年度人物」。

下午18時25分，特朗普表示：「到處都是破紀錄的數字！我應該第四次爭取連任嗎？」

期間，他攻擊了國會議員奧馬爾、美聯儲前主席鮑威爾、加州州長紐森等人。

晚上21時27分，他突發奇想提出：「或許我們應該考驗一下北約——援引第五條，要求北約前來保護我們的南部邊境，防止非法移民進一步入侵，從而騰出大量邊境巡邏人員執行其他任務。」

晚上21時50分，特朗普更向加拿大總理卡尼發文：「謹此函告知，和平委員會撤回此前邀請您加入有史以來最負盛名的領導人委員會的邀請。感謝您對此事的關注！」

隨後，特朗普轉發多則盛讚自己在達沃斯大獲成功的霍士新聞片段。

深夜23時42分，發布最後一則動態後，他終於心滿意足，這場長達一日的「社交平台風暴」才告一段落。