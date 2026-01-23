柬埔寨電騙︱73名南韓人被押返回國 夫妻呃6300萬整容逃避追查
更新時間：21:10 2026-01-23 HKT
南韓警察廳國際治安合作局代理局長李載泳周五（23日）表示，由南韓與柬埔寨警方聯合成立的「南韓專案組」兩個月抓獲包括南韓籍電詐犯罪嫌疑人在內的135名涉案人員。
南韓政府打擊跨國犯罪聯合工作組當天從柬埔寨將73名涉嫌參與詐騙、綁架、搶劫等犯罪活動的南韓籍犯罪組織成員押解回國。
據悉，韓柬聯合專案組共實施7次對犯罪園區的突擊行動，在此次被押回的73人中，有68人為該小組直接抓獲。70人涉及網上詐騙，包括情緣騙案及虛假投資計劃，其餘3人則涉及挾持人質、搶劫及非法賭博等罪名。
青瓦台發言人姜由楨昨日在介紹是次遣返行動時表示，是次遣返人員還包括一對夫妻。二人利用深偽（Deepfake）技術，針對104名韓國公民實施詐騙，涉案金額達120億韓元（約6300萬港元）。為逃避法律制裁，二人還通過整容手術改變外貌，持續潛逃。
