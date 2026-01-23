亞馬遜歷來最大規模裁員 傳再砍1.5萬人
知情人士透露，亞馬遜（Amazon）正計劃於下周進行第2輪裁員，這是亞馬遜縮減約3萬名辦公室員工整體目標的一環。亞馬遜去年10月已裁減約1.4萬個白領職位，約為3萬人目標的一半。這將是亞馬遜30年歷史上最大規模的裁員，亞馬遜曾於2022年裁減約2.7萬個職位。
知情人士指，今次裁員總數預計與去年大致相同，最快可能於下周二（27日）開始。亞馬遜發言人拒絕置評。
網絡服務、零售等部門受影響
知情人士表示，公司旗下的亞馬遜網路服務（AWS）、零售、Prime Video以及名為「人員體驗與技術」（People Experience and Technology）的人力資源等部門的職位，預計將受到影響，但完整範圍暫時未悉。
消息人士也提醒，亞馬遜的計畫細節仍可能有變數。
AI興起導致裁員
亞馬遜是總部位於西雅圖的線上零售商，將去年10月的一輪裁員歸因於人工智能（AI）軟件的興起，並在公司內部信中表示：「這一代AI是自網際網路以來我們所見過最具變革性的技術，它讓公司能以前所未有的速度創新。」
然而，行政總裁賈西（Andy Jassy）後來在公司第3季財報電話會議上告訴分析師，這次裁員「並非真正由財務驅動，甚至也不是真正由AI驅動」，而是「文化問題」，意指公司官僚體系過於龐大。
白領人力將持續縮減
賈西去年曾表示，他預期隨著AI應用帶來效率提升，亞馬遜的白領人力將隨時間縮減。
目前各大企業正日益利用AI編寫軟件程式碼，並採用AI代理將例行任務自動化，以節省成本並降低對人力的依賴。亞馬遜在去年12月的年度AWS雲端運算大會上，大力宣傳旗下最新的AI模型。
裁減全部3萬個職位將佔亞馬遜158萬名員工的一小部分，但卻佔亞馬遜白領人力的近10%。亞馬遜大部分員工是在訂單履行中心和倉庫工作。
